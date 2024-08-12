12 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|июль 2024
|21:00
|Бюджет США
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2024 года 14:00
Около 40% крупнейших производственных проектов в США, объявленных президентом страны Джо Байденом в рамках пересмотра промышленной и климатической политики, были отложены или приостановлены, сообщает Financial Times.
В 2022 году в США были приняты законы Inflation... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:50
Акции "Ашинского металлургического завода" в ходе торгов на Московской бирже взлетели сегодня в цене на 22,2% (до 113,04 рубля за штуку) на дивидендных новостях.
Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Ашинский металлургический завод" в... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:42
Столичные власти открыты к диалогу с девелоперами, но усилят контроль за выполнением обязательств застройщиков перед городом, заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в ходе встречи с Клубом инвесторов Москвы.
"Мосгосстройнадзор усилит контроль за... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:32
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в результате 7-го в текущем году аукциона для малого бизнеса реализовало янтарь на общую сумму 10,5 млн рублей, сообщила пресс-служба КЯК.
Впервые малому и среднему бизнесу предложили янтарь... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:23
РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) поставила рекорд по экспорту зерна, заняв 26% мирового рынка пшеницы. Но повторить его в новом сельхозгоду не удастся, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"По итогам минувшего сезона... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,05 пункта (0,844%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2824,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2842,63 (-0,2%) пункта,... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:14
Брокеры получили от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, акцепты по заявкам своих клиентов в рамках этой процедуры.
"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:06
Выход на проектную мощность месторождения им. Валерия Грайфера в российском секторе Каспийского моря в 1,2 млн тонн запланирован на 2028 год, говорится в госдокладе о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году, опубликованном Минприроды... читать дальше
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12 августа 2024 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 5 августа по 12 августа) - 86,7278 руб. за доллар, минимальное значение - 84,86 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,87 руб.
Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,73/90,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи...
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12 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,64/99,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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12 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,45/89,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
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12 августа 2024 года 12:57
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) намерен провести стресс-тесты в банковском секторе, чтобы оценить риски, связанные с вложениями фининститутов в облигации.
В квартальном отчете НБК говорится, что целью проведения стресс-тестов является предотвращение рисков,... читать дальше
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12 августа 2024 года 12:46
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и банк ВТБ сегодня в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба концерна.
"Соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми... читать дальше
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12 августа 2024 года 12:33
Рижский порт в январе-июле 2024 года перевалил 10,155 млн тонн грузов, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах предприятия.
Больше всего в отчетный период обработано сыпучих грузов - 4,982 млн тонн (снижение на 18,1%). Объем... читать дальше
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12 августа 2024 года 12:22
"Татнефть" приступила к серийному производству шин на недавно построенном шинном заводе в городе Сарань (Казахстан, бренд Attar), сообщил глава шинного дивизиона компании Андрей Пантюхов на пресс-конференции в понедельник.
"В июне 2024 года мы запустили серийное... читать дальше
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