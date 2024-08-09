Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -503,3 млрд руб.

9 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до -503,3 млрд руб.

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ОТП банк во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на 17% - до 27,8 млрд венгерских форинтов (около 6,6 млрд рублей) по сравнению с 33,3 млрд форинтов (7,9 млрд рублей) годом ранее, говорится в отчете материнской OTP Group. Ранее сообщалось, что... Ранее сообщалось, что... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,37 пункта (0,048%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2851,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2867,07 (+0,51%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 2 августа по 9 августа) - 85,7611 руб. за доллар, минимальное значение - 84,86 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,62 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,8/88,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,76/89,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,31/98,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "Группа Черкизово" и его облигаций с АA-(RU) до АA(RU), по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга группы обусловлено... "Повышение кредитного рейтинга группы обусловлено... читать дальше

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Китайский производитель алкогольной продукции Kweichow Moutai Co. в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 15,9% относительно того же периода прошлого года - до 41,7 млрд юаней ($5,8 млрд), сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 17,8% и достигла 81,93... Выручка выросла на 17,8% и достигла 81,93... читать дальше

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Росфинмониторинг и Банк России согласовали основные подходы к разработке сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, он может быть запущен в 2025 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - замдиректора федеральной службы Герман... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут. Поддержку мировым рынкам оказывает общее увеличение аппетита к риску после публикации накануне статданных Минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности... читать дальше

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В январе-июне 2024 года объем экспорта Литвы составил 18,65 млрд евро - на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт упал на 10,3% - до 20,54 млрд евро, сообщило государственное статагентство. Торговый дефицит составил 1,89 млрд евро и был на 27%... Торговый дефицит составил 1,89 млрд евро и был на 27%... читать дальше

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Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-июне 2024 года сократился относительно того же периода 2023 года на 3,8% и составил $13,3 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. В январе-мае было экспортировано химических... В январе-мае было экспортировано химических... читать дальше

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Внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16,2% и составило $76,7 млрд. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июне 2024 года снизился в годовом... читать дальше

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Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) увеличил выручку во 2-м квартале на 22%, но чистая прибыль упала на 59%. Оба показателя, однако, оказались лучше прогнозов рынка. Оба показателя, однако, оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе SMIC,... Как говорится в пресс-релизе SMIC,... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-768 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8624% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,81%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,81%... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале на уровне ВВВ+; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций подтвержден на уровне ААА(RU). По рейтингам установлен "стабильный" прогноз, сообщается в... читать дальше

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