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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8718 руб.
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08 августа 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8718 руб.
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8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,89 коп. и составил 11,8718 руб. Минимальный курс юаня составил 11,782 руб., максимальный - 11,908 руб. Было заключено 39725 сделок. Объем торгов составил 84646,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,872 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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