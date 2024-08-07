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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8129 руб.
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07 августа 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8129 руб.
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7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,35 коп. и составил 11,8129 руб. Минимальный курс юаня составил 11,761 руб., максимальный - 11,8585 руб. Было заключено 29937 сделок. Объем торгов составил 50335,06 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,83 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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