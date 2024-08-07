Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -649 млрд руб.

7 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -649 млрд руб.

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Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, в первом полугодии 2024 года увеличила операционную прибыль на 38%, до 423 млн фунтов стерлингов ($537,8 млн). Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... Выручка компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов.... читать дальше

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Постепенный рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России; в Роспотребнадзоре также ожидают традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями к концу лета - началу осени. "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... "В последние четыре недели отмечается постепенный рост заболеваемости... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,87 коп. и составил 11,8046 руб. Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн... Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,873 руб. Было заключено 39128 сделок. Объем торгов составил 47158,96 млн...

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Чистый убыток ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 759,99 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 6,26 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.... читать дальше

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Минфин РФ во исполнение поручения вице-премьера Александра Новака на совещании 8 июля разработал законопроект о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Также было поручено обеспечить возможность применения... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6622,85 (+68,24) руб./грамм; на серебро - 74,79 (+0,57) руб./грамм; на платину - 2514,78 (+6,68) руб./грамм; на палладий - 2362,79 (+29,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии вырос на 16,6% относительно того же периода прошлого года и составил $72,62 млрд, сообщило министерство торговли страны. Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3728 тыс. баррелей - до 429,321 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1340 тыс. баррелей и составили 225,097 млн... читать дальше

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Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила выручку во втором квартале на 11%, лучше ожиданий аналитиков, однако её акции дешевеют из-за слабого прогноза на третий квартал. Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... Как говорится в пресс-релизе компании, её выручка в апреле-июне повысилась... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду уверенным подъемом: рынок продолжает восстанавливаться после резкого падения по итогам торгов в понедельник. В отсутствие важных экономических новостей трейдеры оценивают корпоративную отчетность. Dow Jones Industrial... Dow Jones Industrial... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 85,9543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 93,8419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рыбаки РФ к 7 августа 2024 года выловили более 3,1 млн тонн рыбы, сообщает Росрыболовство. Согласно материалам ведомства, год назад вылов составил 3,4 млн тонн. Таким образом, он снизился на 8,8%. Выловы сократились во всех рыбохозяйственных бассейнах, за исключением... Выловы сократились во всех рыбохозяйственных бассейнах, за исключением... читать дальше

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Банк России подготовил проект указания, согласно которому неквалифицированные инвесторы с 1 января 2025 года не смогут приобретать бумаги эмитентов иностранных государств, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Бумаги эмитентов,... Бумаги эмитентов,... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июле 2024 года вырос на $8,552 млрд, или на 1,4%, до $602,050 млрд с $593,498 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-июле 2024 года резервы увеличились на $3,458 млрд, или на 0,6%, с $598,592 млрд на 1... читать дальше

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Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания... читать дальше

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