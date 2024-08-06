Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 136,5 млрд руб.

6 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня выросло до 136,5 млрд руб.

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Во 2-м квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли граждан в возрастном диапазоне от 40 до 60 лет. Так, доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет за квартал выросла на 1,2 процентного пункта (п.п.) и составила 25,9%... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по использованию отечественных технологий, оборудования и услуг, необходимых для реализации нацпроектов. "Принять меры, направленные на использование отечественных технологий, оборудования, материалов, работ... "Принять меры, направленные на использование отечественных технологий, оборудования, материалов, работ... читать дальше

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TotalEnergies подписала соглашение со швейцарским трейдером Gunvor Group о продаже 50-процентной доли в совместном предприятии, владеющем 800 автозаправочных станций в Пакистане, сообщила французская компания. Так, продается доля в Total PARCO Pakistan Limited (TPPL),... Так, продается доля в Total PARCO Pakistan Limited (TPPL),... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в июне уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подумать над формированием модели стимулирования воздушных перевозок для повышения авиамобильности населения, сообщается на сайте Кремля. Нужно определить, в том числе, механизмы стимулирования, объемы, источники... Нужно определить, в том числе, механизмы стимулирования, объемы, источники... читать дальше

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Фонд прямых инвестиций Quantum Capital Group покупает независимого американского производителя электроэнергии Cogentrix Energy у Carlyle Group за $3 млрд. Cogentrix, штаб-квартира которой находится в Северной Каролине, владеет 11 электростанциями, работающими на... Cogentrix, штаб-квартира которой находится в Северной Каролине, владеет 11 электростанциями, работающими на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости представить предложения по изменению условий ипотечной программы для семей с детьми, сообщает сайт Кремля. "Правительству РФ совместно с... "Правительству РФ совместно с... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-765 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9546% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,62%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,62%... читать дальше

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Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во втором квартале получила $29,1 млрд чистой прибыли, что на 3,4% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Относительно первого квартала прибыль компании выросла на 6,7%. "Мировые цены на... "Мировые цены на... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского поставщика решений для работы с большими данными - Palantir Technologies - выросла в 4,8 раза и составила $134 млн, или 6 центов в расчете на акцию, по сравнению с $28 млн, или 1 центом на акцию, за аналогичный период... читать дальше

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Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100... читать дальше

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Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2024 года погрузила 43,8 млн тонн грузов, что на 2,2% превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила пресс-служба филиала. В июле погрузка составила 6,3 млн тонн (рост на 3,2% к июлю... В июле погрузка составила 6,3 млн тонн (рост на 3,2% к июлю... читать дальше

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Совкомбанк создал собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Как следует из данных ЕГРЮЛ, НПФ Совкомбанк создан на днях, его уставный капитал - 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании "Совкомбанк страхование". Гендиректором нового НПФ стала Марианна Павлова,... Как следует из данных ЕГРЮЛ, НПФ Совкомбанк создан на днях, его уставный капитал - 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании "Совкомбанк страхование". Гендиректором нового НПФ стала Марианна Павлова,... читать дальше

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Прогрессивная шкала НДФЛ до 22% затронет только 3% работающего населения России, эта мера позволит поддержать десятки миллионов нуждающихся в помощи граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым он напомнил о принятых... На встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым он напомнил о принятых... читать дальше

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Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития до 2030-го и на перспективу до 2036 года, сообщает пресс-служба кабинета министров. В сообщении отмечается, что единый план по... В сообщении отмечается, что единый план по... читать дальше

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Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ в 1-м полугодии 2024 года выросли на 31% - до 26,9 трлн рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Если говорить о в целом... "Если говорить о в целом... читать дальше

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