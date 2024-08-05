Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 37,1 млрд руб.

5 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 августа по данным на начало операционного дня выросло до 37,1 млрд руб.

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L'Oreal достигла соглашения о покупке 10% бумаг швейцарского производителя товаров для ухода за кожей Galderma, говорится в сообщении французской компании. Сумма сделки не раскрывается. Исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу, 10-процентная доля в Galderma... Сумма сделки не раскрывается. Исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу, 10-процентная доля в Galderma... читать дальше

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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила чистую прибыль во 2-м квартале на 16% из-за снижения инвестиционного дохода, однако увеличила операционную прибыль на 15% благодаря доходам страхового бизнеса. Как сообщается... Как сообщается... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Яковлев", сказано в материалах судебной картотеки. Сумма исковых требований составляет почти 7,3 млрд руб. Материалы, разъясняющие суть претензий, не опубликованы. Сумма исковых требований составляет почти 7,3 млрд руб. Материалы, разъясняющие суть претензий, не опубликованы. "Аэрофлот" и "Яковлева" (входит... "Аэрофлот" и "Яковлева" (входит... читать дальше

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В 1-м полугодии отгрузки дорожно-строительной техники российского производства на внутренний рынок РФ выросли на 6% - до 38,6 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш). Таким образом, во 2-м... Таким образом, во 2-м... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 2 августа на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,82 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,07 коп. ниже... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,82 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,07 коп. ниже...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 августа по данным на начало операционного дня выросло до 37,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,63/88,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал падением индексов на 1,8% на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений наступления рецессии в США. Европейские фондовые индикаторы рухнули в пятницу на 1,3-2,7%. Европейские фондовые индикаторы рухнули в пятницу на 1,3-2,7%. Американские... Американские... читать дальше

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В июле индекс PMI сферы услуг России составил 51,1 пункта, поднявшись с июньского значения 47,6 пункта и преодолев критическую отметку, говорится в материалах исследования S&P Global. Последние данные указали на возобновившийся рост выпуска в секторе темпами, ставшими... Последние данные указали на возобновившийся рост выпуска в секторе темпами, ставшими... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, согласно данным на 30 июля, направили на кредитование сезонных полевых работ 781 млрд рублей, что на 18% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк увеличил объем... В частности, Россельхозбанк увеличил объем... читать дальше

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Потери "Роскосмоса" из-за отказа западных стран от заключенных контрактов оцениваются в 180 млрд рублей, вернуть досанкционный объем экспорта планируется за счет сотрудничества со странами Азии, Африки и Ближнего Востока, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель... читать дальше

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В январе-мае 2024 года поставки газа из Азербайджана в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) составили 4,303 млрд кубометров, что на 4,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщило министерство окружающей среды и энергетической безопасности... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 августа составили по Российской Федерации 2834,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2641,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов, но демонстрирует резкое падение к японской нацвалютетна ожиданиях, что ЦБ Японии продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, а Федеральная резервная система вскоре приступит к... читать дальше

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ООО "Софтлайн Проекты" ("дочка" ПАО "Софтлайн") увеличило долю в материнской компании до 10,82% с 7,73%. Как говорится в сообщении о сущфакте "Софтлайна", его "дочка" приобрела 10 млн акций на основании договора займа. В результате ООО "Софтлайн Проекты" стало... Как говорится в сообщении о сущфакте "Софтлайна", его "дочка" приобрела 10 млн акций на основании договора займа. В результате ООО "Софтлайн Проекты" стало... читать дальше

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