02 августа 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.08.2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|июнь 2024
|05.08.2024
|16:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|июль 2024
|06.08.2024
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|июнь 2024
|06.08.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|июнь 2024
|06.08.2024
|14:30
|Внешнеторговый баланс США
|июнь 2024
|07.08.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 июля по 02 августа
|08.08.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|июнь 2024
|08.08.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июля
|08.08.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|09.08.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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02 августа 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53807,921 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 769,801 млрд руб., или на...
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02 августа 2024 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 11,7505 руб., максимальный - 11,8695 руб. Было заключено 48842 сделки. Объем торгов составил 104697,37...
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02 августа 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продавцов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, снижения нефти и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными.
Сегодня упали индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 упал на 5,8%,... читать дальше
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02 августа 2024 года 18:38
АО "Мособлэнерго" закладывает в своей стратегии сохранение показателя EBITDA не ниже 11 млрд руб. до 2027 года, сообщил замгендиректора компании по экономике и финансам Виктор Мельничук на презентации компании для инвесторов, состоявшейся на этой неделе.
"Мособлэнерго"... читать дальше
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02 августа 2024 года 18:23
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В направлении... читать дальше
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02 августа 2024 года 18:15
OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным...
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02 августа 2024 года 18:07
Цены на нефть резко падают на торгах в пятницу. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае.
Данные Минтруда США, опубликованные... читать дальше
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02 августа 2024 года 18:02
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6763,25 (+71,53) руб./грамм; на серебро - 79,58 (+0,81) руб./грамм; на платину - 2683,75 (+2,98) руб./грамм; на палладий - 2562,52 (+16,89) руб./грамм.
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02 августа 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,57 коп. и составил 11,8298 руб.
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02 августа 2024 года 17:57
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 92,8291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,08 коп.
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02 августа 2024 года 17:57
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 85,7024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,09 коп.
Это автоматическое сообщение.
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02 августа 2024 года 17:55
Сроки и количество документов на получение лицензий на производство и оборот алкоголя в РФ сокращаются. Как сообщает Минфин, это предусмотрено законом, который был сегодня одобрен на заседании Совета федерации.
"Изменения позволят быстрее получить компании необходимую... читать дальше
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02 августа 2024 года 17:46
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02 августа 2024 года 17:33
Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, прибыль снизилась в 3,1 раза.
Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), себестоимость... читать дальше
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02 августа 2024 года 17:25
Реализация новых легковых автомобилей и грузовиков в США в июле увеличилась на 4% в помесячном сравнении.
По данным Ward''s Intelligence, продажи достигли 15,8 млн машин в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,2 млн в июне, когда транзакции по 600 тыс.... читать дальше
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02 августа 2024 года 17:16
АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, начал поставки растительного масла в Китай.
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, уже отгружено более 13 тыс. тонн соевого масла, к отправке готовятся первые партии подсолнечного и рапсового масел.
Для... читать дальше
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