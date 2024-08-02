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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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02 августа 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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2 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
05.08.2024 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне июнь 2024
05.08.2024 16:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США июль 2024
06.08.2024 09:00 Объем промышленных заказов в Германии июнь 2024
06.08.2024 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне июнь 2024
06.08.2024 14:30 Внешнеторговый баланс США июнь 2024
07.08.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 27 июля по 02 августа
08.08.2024 09:00 Промышленное производство в Германии июнь 2024
08.08.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 июля
08.08.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 июля
09.08.2024 09:00 Изменение потребительских цен в Германии июль 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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