Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -230,1 млрд руб.

2 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -230,1 млрд руб.

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-763 на 95 млрд 361,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности "ЮMoney". Комиссионные доходы от... Комиссионные доходы от... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 172 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года опустились на 3,1%. По сравнению с июнем этого года они были "чуть ниже пересмотренного июньского показателя", говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 40,29 пункта (1,372%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2895,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2932,08 (-0,12%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 124,8 млрд рублей по сравнению с 47,4 млрд рублей годом ранее (в 2,6 раза больше), говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 26% - до 578,4 млрд рублей, себестоимость... Выручка увеличилась на 26% - до 578,4 млрд рублей, себестоимость... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах... Безработица в Штатах... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,27/88,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 53 коп., Cредний курс продажи упал...

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Контейнерооборот морских портов РФ в январе-июне 2024 года составил 2,744 млн TEU, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено... читать дальше

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Совкомбанк во втором квартале 2024 года увеличил активы по РСБУ на 5,1% - до 3,550 трлн рублей с 3,378 трлн рублей по итогам первого квартала, следует из отчетности кредитной организации. Кредитный портфель банка после вычета резервов на 30 июня 2024 года достиг 2,814... Кредитный портфель банка после вычета резервов на 30 июня 2024 года достиг 2,814... читать дальше

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Аэропорт "Рощино" (Тюмень, входит в холдинг "Новапорт") в январе-июле 2024 года обслужил 1 млн 559,453 тыс. человек, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании. Пассажиропоток в июле составил 306,511 тыс. человек (рост на... Пассажиропоток в июле составил 306,511 тыс. человек (рост на... читать дальше

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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 1-м полугодии 2024 года составила 139,886 млрд рублей, что в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (846,568 млрд рублей), сообщается в отчете компании. Прибыль компании за 1-й квартал равнялась... Прибыль компании за 1-й квартал равнялась... читать дальше

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В понедельник, 5 августа, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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