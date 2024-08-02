02 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|июнь 2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|июнь 2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|июль 2024
|16:00
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|июнь 2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|июнь 2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|июнь 2024
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02 августа 2024 года 16:37
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-763 на 95 млрд 361,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:34
Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности "ЮMoney".
Комиссионные доходы от... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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02 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 172 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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02 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 3 по 9 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:26
Мировые цены на продовольствие в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года опустились на 3,1%. По сравнению с июнем этого года они были "чуть ниже пересмотренного июньского показателя", говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:21
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 40,29 пункта (1,372%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2895,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2932,08 (-0,12%) пункта,... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:18
Чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ в первом полугодии текущего года составила 124,8 млрд рублей по сравнению с 47,4 млрд рублей годом ранее (в 2,6 раза больше), говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 26% - до 578,4 млрд рублей, себестоимость... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:11
Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.
Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в Штатах... читать дальше
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02 августа 2024 года 16:11
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,27/88,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 53 коп., Cредний курс продажи упал...
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02 августа 2024 года 16:02
Контейнерооборот морских портов РФ в январе-июне 2024 года составил 2,744 млн TEU, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК".
В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено... читать дальше
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02 августа 2024 года 15:53
Совкомбанк во втором квартале 2024 года увеличил активы по РСБУ на 5,1% - до 3,550 трлн рублей с 3,378 трлн рублей по итогам первого квартала, следует из отчетности кредитной организации.
Кредитный портфель банка после вычета резервов на 30 июня 2024 года достиг 2,814... читать дальше
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02 августа 2024 года 15:45
Аэропорт "Рощино" (Тюмень, входит в холдинг "Новапорт") в январе-июле 2024 года обслужил 1 млн 559,453 тыс. человек, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.
Пассажиропоток в июле составил 306,511 тыс. человек (рост на... читать дальше
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02 августа 2024 года 15:36
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 1-м полугодии 2024 года составила 139,886 млрд рублей, что в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (846,568 млрд рублей), сообщается в отчете компании.
Прибыль компании за 1-й квартал равнялась... читать дальше
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02 августа 2024 года 15:30
В понедельник, 5 августа, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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