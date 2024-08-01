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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценивает рост российской экономики в 2024 году в диапазоне 3,0-3,6% (базовый сценарий), говорится в обновленном макропрогнозе агентства. В предыдущем прогнозе (конца ноября 2023 года) АКРА...
 
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Тенденцию к сокращению удаленного формата работы зафиксировали рекрутинговые сервисы. Особенно заметна она в Москве, где в июне 2024 года количество вакансий, предполагающих полный дистант, достигло минимальных значений, снизившись на 8% по...
 
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Отклонение курса рубля от официальной прогнозной траектории может стоить бюджету 500-750 млрд руб. в этом году. Такой диапазон оценок привели опрошенные "Ведомостями" эксперты. При этом риски для доходов казны компенсируются более высокой ценой...
 
01 августа 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide июль 2024
09:00 Процентная ставка Банка Англии август 2024
12:00 Данные по безработице в еврозоне июнь 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 июля
15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США II квартал 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 июля
16:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США июль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
01 августа 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 85,97/88,27 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,97/88,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
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01 августа 2024 года 09:55
Отпускные цены на овощи и фрукты в РФ снижаются
Отпускные цены на овощи и фрукты в РФ снижаются по мере того, как набирает темпы уборка их урожая.

Как сообщает Минсельхоз, за минувший месяц производители овощей открытого грунта, пользующиеся мерами господдержки, снизили стоимость огурцов на 7,4%, томатов - на 6,8%,...    читать дальше
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01 августа 2024 года 09:46
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Банк Англии может понизить базовую процентную ставку по итогам заседания 1 августа на 25 базисных пунктов, до 5% годовых, полагают многие экономисты.

Если прогноз сбудется, снижение ставки станет первым с 2020 года. Тем временем участники рынка оценивают вероятность...    читать дальше
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01 августа 2024 года 09:38
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Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в четверг, укрепляется к фунту стерлингов и дешевеет к иене.

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01 августа 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3230,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 6352,67 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3230,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3034,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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01 августа 2024 года 09:17
ВТБ разместит 2 августа однодневные бонды серии КС-4-763 на 200 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-763 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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01 августа 2024 года 09:09
Азиатские рынки акций, за исключением японского, растут
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг, исключением является Япония. Трейдеры оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также статданные.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,7% в ходе торгов на...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:57
План добычи нефти стран ОПЕК+ в августе снижается до 35,5 млн б/с
Страны ОПЕК+ в августе должны снизить добычу нефти к июлю на 31 тыс. б/с, следует из расчетов "Интерфакса" на основе озвученных квот стран ОПЕК+, с учетом добровольных сокращений "восьмерки", а также компенсаций ранее недосокращенных объемов.

Кроме официальных квот...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:48
Нефть продолжают дорожать
Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:38
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июне вырос на 7,5%
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 1-м полугодии 2024 года вырос на 7,5% относительно того же периода прошлого года, до 51,2 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. На внутренних линиях перевезено 38,7 млн пассажиров (+3,2 %), при этом 2,2 млн из них, или 5,7% - по...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы выросли на 0,2-2,5%
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

ФРС сохранила процентную...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 38,95 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 38,95 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,56 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,56 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 августа 2024 года 08:24
Пауэлл: в сентябре ФРС может снизить ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.

"Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся...    читать дальше
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01 августа 2024 года 08:18
Грузооборот транспорта в РФ вырос в 1-м полугодии на 0,2% - Росстат
Грузооборот транспорта в РФ вырос в январе-июне 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 2 трлн 769,8 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В том числе грузооборот...    читать дальше
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