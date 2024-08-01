01 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|июль 2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|август 2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июнь 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июля
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|16:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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01 августа 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,97/88,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
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01 августа 2024 года 09:55
Отпускные цены на овощи и фрукты в РФ снижаются по мере того, как набирает темпы уборка их урожая.
Как сообщает Минсельхоз, за минувший месяц производители овощей открытого грунта, пользующиеся мерами господдержки, снизили стоимость огурцов на 7,4%, томатов - на 6,8%,... читать дальше
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01 августа 2024 года 09:46
Банк Англии может понизить базовую процентную ставку по итогам заседания 1 августа на 25 базисных пунктов, до 5% годовых, полагают многие экономисты.
Если прогноз сбудется, снижение ставки станет первым с 2020 года. Тем временем участники рынка оценивают вероятность... читать дальше
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01 августа 2024 года 09:38
Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в четверг, укрепляется к фунту стерлингов и дешевеет к иене.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше
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01 августа 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3230,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3034,2 млрд руб.
На... читать дальше
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01 августа 2024 года 09:17
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-763 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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01 августа 2024 года 09:09
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг, исключением является Япония. Трейдеры оценивают итоги заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы, а также статданные.
Японский индекс Nikkei 225 теряет 2,7% в ходе торгов на... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:57
Страны ОПЕК+ в августе должны снизить добычу нефти к июлю на 31 тыс. б/с, следует из расчетов "Интерфакса" на основе озвученных квот стран ОПЕК+, с учетом добровольных сокращений "восьмерки", а также компенсаций ранее недосокращенных объемов.
Кроме официальных квот... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:48
Цены на нефть продолжают расти в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:38
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 1-м полугодии 2024 года вырос на 7,5% относительно того же периода прошлого года, до 51,2 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. На внутренних линиях перевезено 38,7 млн пассажиров (+3,2 %), при этом 2,2 млн из них, или 5,7% - по... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:31
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что американский ЦБ в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.
ФРС сохранила процентную... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 38,95 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 августа 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,56 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 августа 2024 года 08:24
Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.
"Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся... читать дальше
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01 августа 2024 года 08:18
Грузооборот транспорта в РФ вырос в январе-июне 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 2 трлн 769,8 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В том числе грузооборот... читать дальше
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