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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8645 руб.
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31 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8645 руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,93 коп. и составил 11,8645 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8075 руб., максимальный - 11,894 руб. Было заключено 17073 сделки. Объем торгов составил 43863,16 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8235 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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