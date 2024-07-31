Запасы нефти в США упали за период с 19 июля по 26 июля на 3436 тыс. баррелей, бензина - упали на 3665 тыс. баррелей

31 июля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 3436 тыс. баррелей - до 433,049 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3665 тыс. баррелей и составили 223,757 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1534 тыс. баррелей, достигнув 126,847 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1100 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1290 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54448,800 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 440,830 млрд руб., или на...

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В июне оборот розничной торговли в России увеличился в годовом выражении на 6,3%, сообщил Росстат. Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 6,5%. Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 6,5%. По сравнению с динамикой за май 2024 года темпы увеличения... По сравнению с динамикой за май 2024 года темпы увеличения... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2024 года составил 8,8% после увеличения 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май реальная зарплата в среднем по... За январь-май реальная зарплата в среднем по... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 6,9%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в июне этого года индекс оценивался в 7,2%, в мае -... Ранее в июне этого года индекс оценивался в 7,2%, в мае -... читать дальше

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Во 2-м квартале т.г. рост реальных располагаемых доходов населения РФ составил 9,6% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за 1-е полугодие. В 1-м квартале 2024 года, как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы населения в РФ выросли по сравнению с... В 1-м квартале 2024 года, как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы населения в РФ выросли по сравнению с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,39 коп. и составил 11,8668 руб. Минимальный курс юаня составил 11,812 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 32793 сделки. Объем торгов составил 86263,84 млн... Минимальный курс юаня составил 11,812 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 32793 сделки. Объем торгов составил 86263,84 млн...

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Рост ВВП РФ в июне 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в... читать дальше

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За неделю с 23 по 29 июля потребительские цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, сообщил Росстат. Таким образом, снижение ускорилось в 3 раза, неделей ранее овощи и фрукты подешевели на 0,3%. Таким образом, снижение ускорилось в 3 раза, неделей ранее овощи и фрукты подешевели на 0,3%. С 23 по 29 июня больше всего снизились цены на огурцы - на... С 23 по 29 июня больше всего снизились цены на огурцы - на... читать дальше

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Безработица в России в июне 2024 года составила 2,4%, в очередной раз обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из данных Росстата. Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в... Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в... читать дальше

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В июне выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России вырос на 2,5% в годовом выражении после увеличения на 6,5% в мае, 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщил в среду Росстат. За 1-е полугодие 2024 года... За 1-е полугодие 2024 года... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 23 по 29 июля 2024 г. выросли на 0,42%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 июля цены выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,55%. По отношению к началу года цены на бензин к... По отношению к началу года цены на бензин к... читать дальше

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Инфляция в РФ с 23 по 29 июля составила 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 июля инфляция составила 0,11%. С начала июля цены выросли на 1,07%, с начала года - на 4,99%. С начала июля цены выросли на 1,07%, с начала года - на 4,99%. В июле 2023 года цены выросли на 0,63%, с... В июле 2023 года цены выросли на 0,63%, с... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,2%, завершил среду без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,07% и составил 2942,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,07% и составил 2942,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,19% - до 1076,55 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,19% - до 1076,55 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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По итогам 2-го квартала выручка британской фармкомпании GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) выросла на 13%, но чистая прибыль упала на 28%. GSK повысила прогнозы на текущий год, однако ее акции теряют в цене 2,3% на сообщении о том, что компания приняла решение... GSK повысила прогнозы на текущий год, однако ее акции теряют в цене 2,3% на сообщении о том, что компания приняла решение... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2024 года увеличилась на 1,0% - до 103 трлн 557,2 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России. В январе-июне 2024 года денежная масса увеличилась на 5 трлн 171,8 млрд рублей, или на... В январе-июне 2024 года денежная масса увеличилась на 5 трлн 171,8 млрд рублей, или на... читать дальше

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Нефть продолжает существенно прибавлять в цене в ходе торгов вечером. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск составила $80,62 за баррель, что на $1,99 (2,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:01 мск составила $80,62 за баррель, что на $1,99 (2,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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