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Поставки бензина на внутренний рынок в июле выросли на 5% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, экспорт снизился на 33%, сообщил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета по энергетике в... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до минимальных с февраля 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики ожидали спада до 49,3 пункта, по... читать дальше

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Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices увеличил чистую прибыль во втором квартале в 9,8 раза, выручку - на 9%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $265 млн по сравнению с $27 млн за аналогичный период... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $265 млн по сравнению с $27 млн за аналогичный период... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в июне увеличились на максимальные за четыре месяца 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными... Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 30 июля на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,7 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,48 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,45 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,45 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в июле 2024 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 2,3% в годовом выражении после повышения на 2,2% в июне, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -168,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рынок акций РФ начал торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти вверх. Вчера американские индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,5-1,3%, Dow Jones вырос на 0,5% Вчера американские индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,5-1,3%, Dow Jones вырос на 0,5% Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,94/88,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 133 коп., Cредний курс продажи...

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Доллар США стабилен в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в среду. Основное внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Пресс-конференция главы центробанка Джерома Пауэлла... Основное внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Пресс-конференция главы центробанка Джерома Пауэлла... читать дальше

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Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) в первом полугодии 2024 года увеличила добычу нефти и газа на 3% год к году, до 2,737 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Согласно отчету компании, при этом во... Согласно отчету компании, при этом во... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 июля составили по Российской Федерации 3326,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3130,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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"Россети Сибирь" в 1-м полугодии 2024 года получили чистый убыток по РСБУ в размере 522 млн рублей против чистой прибыли 1,065 млрд рублей за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 6,4%, до 37,27 млрд... Выручка при этом выросла на 6,4%, до 37,27 млрд... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана на заседании 31 июля принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%. В пресс-релизе ЦБА говорится, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - 8,25%. В пресс-релизе ЦБА говорится, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - 8,25%. ЦБА второй раз подряд принимает решение... ЦБА второй раз подряд принимает решение... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные и итоги заседания Банка Японии. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2%. Индекс... Индекс... читать дальше

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