Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8429 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 59385 сделок. Объем торгов составил 86179,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,846 руб. за юань.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 11,8429 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,11 коп. и составил 11,8429 руб. Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 59385 сделок. Объем торгов составил 86179,88 млн... Минимальный курс юаня составил 11,78 руб., максимальный - 11,875 руб. Было заключено 59385 сделок. Объем торгов составил 86179,88 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о пролонгации жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи отскочил в район 2945 пунктов после утренней просадки ниже 2900... читать дальше

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) может сохранить 40% в российском Райффайзенбанке, сообщил CEO группы Йохан Штробль в ходе телефонной конференции. "Мы предполагаем, с наибольшей вероятностью мы сможем продать 60%, у нас останется 40%", - заявил глава... читать дальше

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Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд рублей после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года, сообщается в отчетности ПАО. Выручка выросла на 7% - до... Выручка выросла на 7% - до... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2024 года на 26% благодаря уверенному росту продаж практически во всех регионах. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 383 млн евро против 305 млн евро за... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 345,8 млрд руб., что на 25,4% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 17,7%, до 1,5 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза и превысила 1... Выручка выросла на 17,7%, до 1,5 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза и превысила 1... читать дальше

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Власти РФ задумались над корректировкой механизма субсидирования льготной ипотеки, чтобы сделать его более прогнозируемым и справедливым для бюджета на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ... Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги ростом, однако затем перешли к разнонаправленным изменениям. Инвесторы изучают квартальные отчеты эмитентов и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Трейдеры полагают, что американский центробанк в этот раз... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 97,8 пункта, а не 100,4 пункта, как сообщалось... читать дальше

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ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 1-е полугодие 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в его отчетности. Выручка подросла на 2%, до 14,6 млрд рублей, себестоимость - на 6%, до 12,3 млрд... Выручка подросла на 2%, до 14,6 млрд рублей, себестоимость - на 6%, до 12,3 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,99 коп. и составил 11,8353 руб. Минимальный курс юаня составил 11,755 руб., максимальный - 11,8715 руб. Было заключено 23953 сделки. Объем торгов составил 50369,81... Минимальный курс юаня составил 11,755 руб., максимальный - 11,8715 руб. Было заключено 23953 сделки. Объем торгов составил 50369,81...

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РФ к 2030 году может нарастить экспорт соусов и продуктов для их приготовления до более 220 тыс. тонн на $400 млн в год. Такая оценка содержится в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Его авторы отмечают, что в настоящее время РФ не входит в... Его авторы отмечают, что в настоящее время РФ не входит в... читать дальше

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Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, сократила чистую прибыль во втором квартале 2024 года в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе компании,... Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Банки РФ в январе-июне 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 851,8 млрд рублей, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (3 трлн 46,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ. При этом количество предоставленных в первые шесть месяцев... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6636,67 (-3,41) руб./грамм; на серебро - 78,1 (+0,86) руб./грамм; на платину - 2614,59 (+9,87) руб./грамм; на палладий - 2531,32 (+4,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 ноября 2024 г. легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры. В частности, под майнингом цифровой... В частности, под майнингом цифровой... читать дальше

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