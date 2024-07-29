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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54076,422 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1577,199 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,43 коп. и составил 11,844 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7785 руб., максимальный - 11,899 руб. Было заключено 51884 сделки. Объем торгов составил 108622,03... Минимальный курс юаня составил 11,7785 руб., максимальный - 11,899 руб. Было заключено 51884 сделки. Объем торгов составил 108622,03...

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Российский фондовый рынок, начавший торги в существенном минусе, завершил понедельник обвалом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,88% и составил 2906,95 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,88% и составил 2906,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 3,99% - до 1057,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 3,99% - до 1057,99 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как ожидается, в 2025 году оставит без изменений размер квот на беспошлинный ввоз из Сербии некоторых видов сыров, алкогольных настоек и сигарет в рамках соглашения о свободной торговле, при этом немного скорректирует распределение объемов... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил норму, которая позволяет иностранным ЦФА торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Одновременно вводится зеркальное... читать дальше

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Котировки фьючерсов на какао упали до более чем 4-месячных минимумов на ожиданиях увеличения предложения и снижения спроса. Наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии понедельника подешевел на 4,4% - до $6,650 тыс. за тонну,... Наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии понедельника подешевел на 4,4% - до $6,650 тыс. за тонну,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании единого энергетического рынка Союзного государства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов РФ. "Принять предложение правительства Российской... "Принять предложение правительства Российской... читать дальше

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Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития сельского хозяйства, рассчитанная на период до 2030 года, может быть дополнена двумя подпрограммами - "Сельскохозяйственная техника и оборудование" и "Развитие технологий производства лекарственных препаратов для... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,38 коп. и составил 11,8451 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7805 руб., максимальный - 11,897 руб. Была заключена 26151 сделка. Объем торгов составил 57177,65... Минимальный курс юаня составил 11,7805 руб., максимальный - 11,897 руб. Была заключена 26151 сделка. Объем торгов составил 57177,65...

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Некоторые клиенты Сбербанка испытывают сложности с использованием мобильного банка. Как сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации, они не могут войти в мобильный банк. Кроме того, наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка... Кроме того, наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6640,08 (+136,22) руб./грамм; на серебро - 77,24 (+0,24) руб./грамм; на платину - 2604,72 (+32,56) руб./грамм; на палладий - 2526,8 (+45,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 94,1381 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 86,5554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться вечером в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:23 мск подешевели на $0,28 (0,35%), до $80,85 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:23 мск подешевели на $0,28 (0,35%), до $80,85 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской... Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку НПЗ в сезон высокого спроса на бензин, сообщила пресс-служба правительства. Вице-премьер поручил Минэнерго и... Вице-премьер поручил Минэнерго и... читать дальше

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Около 60 тыс. сотрудников необходимы судостроительной отрасли России до 2033 года, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Важнейшей задачей является кадровое обеспечение предприятий отрасли. Так, потребность организаций судостроительной промышленности в... "Важнейшей задачей является кадровое обеспечение предприятий отрасли. Так, потребность организаций судостроительной промышленности в... читать дальше

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