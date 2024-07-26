Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7397 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6665 руб., максимальный - 11,876 руб. Было заключено 65477 сделок. Объем торгов составил 146894,41 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,85 руб. за юань.

26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,29 коп. и составил 11,7397 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55653,621 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 459,696 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,29 коп. и составил 11,7397 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6665 руб., максимальный - 11,876 руб. Было заключено 65477 сделок. Объем торгов составил 146894,41... Минимальный курс юаня составил 11,6665 руб., максимальный - 11,876 руб. Было заключено 65477 сделок. Объем торгов составил 146894,41...

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, к вечеру ускорил снижение после решения Банка России повысить ключевую ставку на 2 п.п. и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов.. Дополнительное... читать дальше

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Госкомпании заключили во 2-м квартале текущего года 793,6 тыс. договоров на 4,1 трлн рублей, что на 7,7% и на 34,1% меньше аналогичных показателей 2023 года (859,6 тыс. договоров на 6,3 трлн рублей), говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2024 года оценивались в 340 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 53,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что... читать дальше

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Китай в первом полугодии этого года импортировал из РФ пшеничной и ржано-пшеничной муки на $11,1 млн, что на 35,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Таким образом, РФ уступила... читать дальше

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Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили во 2-м квартале 2024 года 1,2 тыс. госконтрактов на 2,67 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг,... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая в минусе третью неделю подряд. Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае в условиях ослабления роста экономики страны. Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае в условиях ослабления роста экономики страны. Потребление дизельного топлива в КНР во втором полугодии 2024 года... Потребление дизельного топлива в КНР во втором полугодии 2024 года... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 11,7313 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6605 руб., максимальный - 11,862 руб. Было заключено 28212 сделок. Объем торгов составил 55282,4... Минимальный курс юаня составил 11,6605 руб., максимальный - 11,862 руб. Было заключено 28212 сделок. Объем торгов составил 55282,4...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 31 июля ждет от нефтяных компаний информацию об обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. "ФАС направила запрос вертикально-интегрированным компаниям. Срок... "ФАС направила запрос вертикально-интегрированным компаниям. Срок... читать дальше

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Банк России пока не видит оснований для исключения российских "дочек" иностранных банков из числа системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Мы уточняем осенью список (системно значимых банков) и можем обновлять... читать дальше

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истая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I полугодии 2024 г. выросла на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,79 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 65,5 млрд руб. (+6,8%). Выручка составила 65,5 млрд руб. (+6,8%). Рост выручки в отчетном периоде был... Рост выручки в отчетном периоде был... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66,4 пункта с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса до 66 пунктов. Эксперты,... Предварительно сообщалось о падении индекса до 66 пунктов. Эксперты,... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 31 июля составит 906,4 рубля против 1 тыс. 540,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится в 1,7 раза. В этом году это самый низкий уровень ставки. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся... Пошлины на ячмень и кукурузу останутся... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6503,86 (-145,43) руб./грамм; на серебро - 77 (-3,43) руб./грамм; на платину - 2572,16 (-58,5) руб./грамм; на палладий - 2481,38 (-102,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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