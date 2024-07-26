26 июля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.07 по 04.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.07.2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|июнь 2024
|29.07.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|июнь 2024
|30.07.2024
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2024
|30.07.2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|июль 2024
|30.07.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|июль 2024
|30.07.2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|май 2024
|30.07.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|июль 2024
|31.07.2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|июль 2024
|31.07.2024
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2024
|31.07.2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2024
|31.07.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|июль 2024
|31.07.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|июль 2024
|31.07.2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|июль 2024
|31.07.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|май 2024
|31.07.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|июль 2024
|31.07.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 июля
|31.07.2024
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|июль 2024
|01.08.2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|август 2024
|01.08.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июнь 2024
|01.08.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|01.08.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|01.08.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|июль 2024
|02.08.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|май 2024
|02.08.2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|июнь 2024
|02.08.2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|июль 2024
|02.08.2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|июнь 2024
|02.08.2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|июнь 2024
|03.08.2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|июнь 2024
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