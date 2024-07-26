.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -2403,5 млрд руб.
.
26 июля 2024 года 09:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -2403,5 млрд руб.
|0
26 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -2403,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -104,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 июля 2024 года 15:32
ЦБ РФ, в пятницу повысивший ключевую ставку до 18% с 16%, по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой и считает, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для того, чтобы избежать сценария стагфляции в будущем. "Темпы... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций на общую сумму 48,95 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 71 выпускам облигаций на общую сумму 11,09 млрд руб.
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 71 выпускам облигаций на общую сумму 11,09 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:25
Первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, даже если вычесть индексацию тарифов ЖКХ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Темпы роста цен в последние месяцы оставались высокими, устойчивая инфляция во втором квартале... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:18
Турецкую Анталью с 1 января по 17 июля посетили 7,5 млн туристов, лидируют по турпотоку в провинцию российские туристы, сообщает агентство Anadolou. "К 17 июля иностранный турпоток в Анталью превысил 7,5 млн туристов, рост по сравнению с тем же периодом 2023 года... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:10
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:01
Цены на нефть начали опускаться днем в пятницу после роста накануне, вызванного сильными статданными из США. В четверг были обнародованы предварительные данные, согласно которым американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы во втором квартале после... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:49
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 1,91% - до 72381 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,61%, до 54563 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
.26 июля 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,73 пункта (0,912%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3013,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3060,63 (+0,63%)... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:34
Ключевые банки, работающие с АПК, к 23 июля направили на проведение сезонных полевых работ 754 млрд рублей кредитных ресурсов, что на 18,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% -... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:23
Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка сократилась на 0,5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $1,15 млрд, или... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:15
Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10-15%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора. Ранее, по итогам заседания 26 апреля 2024 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:06
Банк России существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы, представил ожидания на 2027 год. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:01
Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 18% с 16%. ЦБ при этом понизил прогноз... читать дальше
.26 июля 2024 года 13:56
ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу), говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России. В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.