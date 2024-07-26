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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Бизнесу предложат проводить расчеты токенизированным золотом
Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник. Одна из наиболее перспективных - выпуск токенов на российское золото, наличие которого в хранилищах,...
 
Россия в этом году выдаст госкредитов на полтриллиона рублей
В этом году Россия планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 г (378 млрд), следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету 2024 г.,...
 
Китайские бренды заняли 4% автопарка в РФ
Китайские автомобили могут опередить французские и американские по объему парка в РФ в ближайшие годы. С января по июнь число зарегистрированных в России китайских машин выросло на 28%, почти до 1,9 млн, что соответствует 4% всего парка, пишет...
 
26 июля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Изменение расходов и доходов населения США июнь 2024
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) июль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
26 июля 2024 года 15:32
ЦБ РФ по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой
ЦБ РФ, в пятницу повысивший ключевую ставку до 18% с 16%, по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой и считает, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для того, чтобы избежать сценария стагфляции в будущем.

"Темпы...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций на общую сумму 48,95 млрд руб.
В понедельник, 29 июля, ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций на общую сумму 48,95 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:30
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 71 выпускам облигаций на общую сумму 11,09 млрд руб.
В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 71 выпускам облигаций на общую сумму 11,09 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:25
Набиуллина: первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления
Первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, даже если вычесть индексацию тарифов ЖКХ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Темпы роста цен в последние месяцы оставались высокими, устойчивая инфляция во втором квартале...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:18
Россияне лидируют по турпотоку в Анталью с начала года
Турецкую Анталью с 1 января по 17 июля посетили 7,5 млн туристов, лидируют по турпотоку в провинцию российские туристы, сообщает агентство Anadolou.

"К 17 июля иностранный турпоток в Анталью превысил 7,5 млн туристов, рост по сравнению с тем же периодом 2023 года...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:10
Квартальная выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 4,9%, прибыль - в 1,5 раза
Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в...    читать дальше
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26 июля 2024 года 15:01
Нефтяные цены перешли к умеренному снижению
Цены на нефть начали опускаться днем в пятницу после роста накануне, вызванного сильными статданными из США.

В четверг были обнародованы предварительные данные, согласно которым американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы во втором квартале после...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:49
За неделю биржевые цены на Аи-95 снизились на 1,91%, на Аи-92 - на 4,61%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 1,91% - до 72381 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,61%, до 54563 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
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26 июля 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 26 июля снижается
Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,73 пункта (0,912%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3013,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3060,63 (+0,63%)...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:34
Кредитование сезонных полевых работ в РФ к 23 июля увеличилось на 18%
Ключевые банки, работающие с АПК, к 23 июля направили на проведение сезонных полевых работ 754 млрд рублей кредитных ресурсов, что на 18,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% -...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:23
Прибыль 3M во 2-м квартале составила $1,15 млрд против убытка в $6,84 млрд годом ранее
Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка сократилась на 0,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $1,15 млрд, или...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:15
ЦБ РФ повысил прогнозы по росту розничного и корпоративного кредитования на 2024 год до 10-15%
Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10-15%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 26 апреля 2024 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:06
ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на текущий год до 16,9-17,4%, на 2025 год - до 14-16%
Банк России существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы, представил ожидания на 2027 год.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз...    читать дальше
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26 июля 2024 года 14:01
Банк России повысил прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,5-4,0%
Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 18% с 16%.

ЦБ при этом понизил прогноз...    читать дальше
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26 июля 2024 года 13:56
ЦБ РФ сохранил прогноз цены Brent в 2024 г. на уровне $85 за баррель
ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу), говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России.

В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр....    читать дальше
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