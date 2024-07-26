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ЦБ РФ, в пятницу повысивший ключевую ставку до 18% с 16%, по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой и считает, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для того, чтобы избежать сценария стагфляции в будущем. "Темпы... "Темпы... читать дальше

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В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 29 июля, ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций на общую сумму 48,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 71 выпускам облигаций на общую сумму 11,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Первые недели июля указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, даже если вычесть индексацию тарифов ЖКХ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Темпы роста цен в последние месяцы оставались высокими, устойчивая инфляция во втором квартале... "Темпы роста цен в последние месяцы оставались высокими, устойчивая инфляция во втором квартале... читать дальше

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Турецкую Анталью с 1 января по 17 июля посетили 7,5 млн туристов, лидируют по турпотоку в провинцию российские туристы, сообщает агентство Anadolou. "К 17 июля иностранный турпоток в Анталью превысил 7,5 млн туристов, рост по сравнению с тем же периодом 2023 года... "К 17 июля иностранный турпоток в Анталью превысил 7,5 млн туристов, рост по сравнению с тем же периодом 2023 года... читать дальше

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Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. во втором квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Цены на нефть начали опускаться днем в пятницу после роста накануне, вызванного сильными статданными из США. В четверг были обнародованы предварительные данные, согласно которым американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы во втором квартале после... В четверг были обнародованы предварительные данные, согласно которым американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы во втором квартале после... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 1,91% - до 72381 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,61%, до 54563 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,73 пункта (0,912%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3013,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3060,63 (+0,63%)... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с АПК, к 23 июля направили на проведение сезонных полевых работ 754 млрд рублей кредитных ресурсов, что на 18,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% -... В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% -... читать дальше

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Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом ее выручка сократилась на 0,5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $1,15 млрд, или... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила $1,15 млрд, или... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10-15%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора. Ранее, по итогам заседания 26 апреля 2024 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024... Ранее, по итогам заседания 26 апреля 2024 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024... читать дальше

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Банк России существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы, представил ожидания на 2027 год. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз... Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз... читать дальше

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Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 18% с 16%. ЦБ при этом понизил прогноз... ЦБ при этом понизил прогноз... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу), говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России. В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр.... В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр.... читать дальше

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