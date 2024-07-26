ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июля в размере 85,41 руб., курс евро - в размере 93,1711 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 93,1711 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,47 коп.

26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 85,41 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,02 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более 1 тыс. парков и скверов, которые были созданы и благоустроены в столице с 2011 года для спорта и отдыха. "Новые пространства для спорта и отдыха: свыше 1000 парков и скверов создано и благоустроено с 2011 года" - написал Собянин... "Новые пространства для спорта и отдыха: свыше 1000 парков и скверов создано и благоустроено с 2011 года" - написал Собянин... читать дальше

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Сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) начали работать в скоростном коридоре с запада на восток страны: на 75-м км М-11 "Нева" в сторону Санкт-Петербурга, а также на 620-м км М-12 "Восток" в направлении Казани. Об этом заявил вице-премьер Марат... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проведение ежегодного всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры" с целью повышения финансовой грамотности россиян; первый конкурс пройдет в 2024 году. "В России будет проводиться ежегодный всероссийский конкурс "Столица... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником и поблагодарил за сервис и профессионализм. "Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех... читать дальше

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Правительство РФ сохранило статус наукограда для Обнинска, город продолжит получать федеральное финансирование для развития научно-производственных предприятий. "Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано... "Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником и поблагодарил за большой вклад в развитие экономики столицы. "Спасибо вам, дорогие друзья, за мастерство и профессионализм, внимательное отношение к людям и любовь к Москве. За... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте до уровня "BBB-" с "BB+". В сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга - "стабильный". Fitch отмечает, что валютные... Fitch отмечает, что валютные... читать дальше

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Продажи техники, произведенной Минским тракторным заводом и "Гомсельмашем", на российский рынок получат поддержку из республиканского бюджета. Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованному в пятницу на Национальном правовом портале, для... Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованному в пятницу на Национальном правовом портале, для... читать дальше

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Минсельхоз РФ может получить полномочия по регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, за исключением их производства. Проект постановления правительства, закрепляющий за Минсельхозом функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому... Проект постановления правительства, закрепляющий за Минсельхозом функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому... читать дальше

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Российские миноритарные совладельцы экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) смогут через суд получать напрямую дивиденды от них, минуя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций, говорится в подготовленных ко второму чтению поправках в закон 470-ФЗ "Об... читать дальше

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Программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства N1432 может быть дофинансирована при наличии бюджетных источников, направления поддержки при этом планируется пересмотреть, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов по итогам поездки в... читать дальше

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Прогноз ЦБ по инфляции в РФ в 2024 году на уровне 6,5-7% совпадает с диапазоном, который ожидает Минэкономразвития, заявил вчера глава министерства Максим Решетников журналистам. "Мы одинаково (с ЦБ) исходим из того, что к концу года она будет снижаться. Этот процесс мы в... читать дальше

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Центральный банк в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций сможет установить правила проведения организованных торгов цифровой валютой, следует из законопроекта, одобренного комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению. Кроме того,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 93,2641 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55653,621 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 459,696 млрд руб., или на...

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