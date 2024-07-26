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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июля в размере 85,41 руб., курс евро - в размере 93,1711 руб.
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26 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 июля в размере 85,41 руб., курс евро - в размере 93,1711 руб.
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26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 85,41 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 114,02 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 93,1711 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,47 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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