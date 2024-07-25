Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -104,5 млрд руб.

25 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июля по данным на начало операционного дня выросло до -104,5 млрд руб.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку убрал ко второму чтению законопроекта о майнинге цифровых валют норму о запрете на организацию ее обращения в РФ, при этом запрет на рекламу остался, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной... читать дальше

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Россия в январе-июне т.г. произвела более 65 тонн натуральной осетровой икры, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года (около 51 тонны), сообщает Россельхознадзор на основе анализа данных ФГИС "ВетИС". В этом году число предприятий-изготовителей... В этом году число предприятий-изготовителей... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, но вводит для них ряд существенных ограничений на работу с физическими лицами. Сейчас в РФ могут работать только представительства иностранных... Сейчас в РФ могут работать только представительства иностранных... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении проект закона о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по регистрации личных фондов россиян - аналогов зарубежных трастов. Изменения вносятся в законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации... Изменения вносятся в законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации... читать дальше

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Правительство РФ в ноябре планирует рассмотреть пятилетнюю инвестпрограмму ОАО "РЖД", сейчас она утверждается ежегодно, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса Константин Григорьев на рабочем совещании... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в июне снизился на 26,6% относительно того же месяца прошлого года - до 62,231 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В мае снижение составляло 11,9%. Отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц... В мае снижение составляло 11,9%. Отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц... читать дальше

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Минпромторг РФ планирует с 2025 года поэтапно расширить перечень маркированных товаров, в отношении которых действует разрешительный режим продаж (реализация товаров, которые согласно данным в системе маркировки являются просроченными или нелегальными, автоматически блокируется... читать дальше

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Трений с партнерами по ОПЕК+ из-за недоисполнения обязательств нет, график их компенсаций согласован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам. "У нас никаких, как вы говорите, трений, нет. Общая нацеленность на то, чтобы обеспечивать балансировку рынка,... "У нас никаких, как вы говорите, трений, нет. Общая нацеленность на то, чтобы обеспечивать балансировку рынка,... читать дальше

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Правительство РФ работает над стабилизацией ситуации с ростом цен на бензин Аи-95, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам. "Мы работаем над тем, чтобы ситуация была стабильной. С 1 августа у нас вступит в силу запрет на экспорт (всего товарного бензина). Плюс в... "Мы работаем над тем, чтобы ситуация была стабильной. С 1 августа у нас вступит в силу запрет на экспорт (всего товарного бензина). Плюс в... читать дальше

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Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому... "Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются сегодня вслед за американским и азиатскими рынками, инвесторы оценивают статданные и финансовые отчеты компаний. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июле неожиданно снизился третий... Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июле неожиданно снизился третий... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились, негативным фактором для них стало падение американского рынка акций днем ранее. Американские фондовые индексы закрылись в минусе в среду, причем Nasdaq Composite... Американские фондовые индексы закрылись в минусе в среду, причем Nasdaq Composite... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,24 пункта (0,729%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3029,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3041,31 (-0,34%) пункта,... читать дальше

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Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc увеличил выручку в первом квартале 2025 финансового года на 2,8% и подтвердил прогноз финансовых показателей на весь фингод. Выручка компании по итогам квартала, завершившегося 30 июня, выросла на 2,8% и достигла... Выручка компании по итогам квартала, завершившегося 30 июня, выросла на 2,8% и достигла... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 25 июня по 25 июля) - 89,2378 руб. за доллар, максимальное значение - 91,8167 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,58 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Корпорация МСП с Минэкономразвития и регионами по поручению президента в сентябре запустят специальную программу поддержки для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов, их сейчас разрабатывают регионы, сообщается в... читать дальше

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