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Во 2-м квартале экономика Южной Кореи сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительных данных Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с 4-го квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на... По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%. MLF является важным кредитным... MLF является важным кредитным... читать дальше

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Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5% годовых. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд. В июне канадский ЦБ также опустил ставку на 25 б.п., став первым из ЦБ G7, приступившим к смягчению... В июне канадский ЦБ также опустил ставку на 25 б.п., став первым из ЦБ G7, приступившим к смягчению... читать дальше

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Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода... читать дальше

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Россия по итогам I полугодия 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне показатель незначительно,... В июне показатель незначительно,...

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Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США. Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74... Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74... читать дальше

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Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%, полагает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, при этом они считают реализацию такого сценария... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций на общую сумму 6,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года. Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch. Бумаги американских... Бумаги американских... читать дальше

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Производство кокса и нефтепродуктов в РФ за первое полугодие 2024 года снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Динамика выпуска данной продукции в прошлом месяце была на 5,6% ниже... Динамика выпуска данной продукции в прошлом месяце была на 5,6% ниже... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду снижением на фоне слабой корпоративной отчетности. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне снизился до минимальных за пять месяцев 50,1... Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне снизился до минимальных за пять месяцев 50,1... читать дальше

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Выработка электроэнергии в России в 1-м полугодии 2024 года составила 613 млрд кВт.ч, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В частности, ТЭС произвели 393 млрд кВт.ч (+2,9%), АЭС - 104 млрд... В частности, ТЭС произвели 393 млрд кВт.ч (+2,9%), АЭС - 104 млрд... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 86,5502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике... Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54616,503 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,111 млрд руб., или на...

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