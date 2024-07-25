.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Проект по поддержке МСП оценили в 648 млрд руб.
Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на 2025-2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте...
 
ФАС предлагает закрепить в законе право заемщиков выбирать страховую
Большинство банков не сообщают заемщикам о праве выбирать страховщика, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он добавил: еще в сентябре прошлого года служба проводила исследование по рынку, и оказалось, что только 20%...
 
Ээкспорт дизтоплива вновь могут запретить
Правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива, пишет "Коммерсант", со ссылкой на свои источники. Предполагается, что эмбарго может быть введено для НПЗ и трейдеров. По словам собеседников издания, власти могут применить эту...
 
25 июля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции июль 2024
09:45 Цены производителей во Франции июнь 2024
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo июль 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 14 по 20 июля
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 07 по 13 июля
16:30 Предварительная оценка ВВП США II квартал 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 июля 2024 года 09:03
Во 2-м квартале ВВП Южной Кореи неожиданно сократился на 0,2% относительно 1-го квартала
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительных данных Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с 4-го квартала 2022 года.

По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:58
ЦБ Китая снизил ставку по кредитам до 2,3%
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

MLF является важным кредитным...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:52
Банк Канады снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5% годовых.

Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд.

В июне канадский ЦБ также опустил ставку на 25 б.п., став первым из ЦБ G7, приступившим к смягчению...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:49
ЦБ защитит граждан от мошеннических переводов
Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:43
Россия увеличила выпуск золота в 1-м полугодии на 4,8% - Росстат
Россия по итогам I полугодия 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В июне показатель незначительно,...
.
25 июля 2024 года 08:38
Нефтяные цены снижаются после роста накануне
Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:34
Аналитики прогнозируют повышение ставки ЦБ РФ до 18%
Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%, полагает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, при этом они считают реализацию такого сценария...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,31 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,31 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций на общую сумму 6,94 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций на общую сумму 6,94 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:26
Американские фондовые индексы упали на 1,3-3,6%
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года. Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch.

Бумаги американских...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:20
Производство нефтепродуктов в РФ в 1-м полугодии уменьшилось на 3,3%
Производство кокса и нефтепродуктов в РФ за первое полугодие 2024 года снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Динамика выпуска данной продукции в прошлом месяце была на 5,6% ниже...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:14
Европейские рынки акций завершили торги в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду снижением на фоне слабой корпоративной отчетности.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне снизился до минимальных за пять месяцев 50,1...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:07
Производство электроэнергии в России в январе-июне выросло на 3,9% - Росстат
Выработка электроэнергии в России в 1-м полугодии 2024 года составила 613 млрд кВт.ч, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В частности, ТЭС произвели 393 млрд кВт.ч (+2,9%), АЭС - 104 млрд...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июля в размере 86,5502 руб., евро - 94,3758 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 86,5502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с...
.
25 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Индекс доверия потребителей к экономике...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июля выросла на 0,78% и составила 54616,503 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54616,503 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,111 млрд руб., или на...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.