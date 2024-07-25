25 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|июль 2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|июнь 2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|июль 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2024
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25 июля 2024 года 09:03
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительных данных Банка Кореи. Снижение зафиксировано впервые с 4-го квартала 2022 года.
По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:58
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.
MLF является важным кредитным... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:52
Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5% годовых.
Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд.
В июне канадский ЦБ также опустил ставку на 25 б.п., став первым из ЦБ G7, приступившим к смягчению... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:49
Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:43
Россия по итогам I полугодия 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
В июне показатель незначительно,...
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25 июля 2024 года 08:38
Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.
Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:34
Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%, полагает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, при этом они считают реализацию такого сценария... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций на общую сумму 6,94 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 июля 2024 года 08:26
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года. Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch.
Бумаги американских... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:20
Производство кокса и нефтепродуктов в РФ за первое полугодие 2024 года снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Динамика выпуска данной продукции в прошлом месяце была на 5,6% ниже... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:14
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду снижением на фоне слабой корпоративной отчетности.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне снизился до минимальных за пять месяцев 50,1... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:07
Выработка электроэнергии в России в 1-м полугодии 2024 года составила 613 млрд кВт.ч, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
В частности, ТЭС произвели 393 млрд кВт.ч (+2,9%), АЭС - 104 млрд... читать дальше
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25 июля 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 86,5502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,88 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с...
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25 июля 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Индекс доверия потребителей к экономике... читать дальше
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24 июля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54616,503 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,111 млрд руб., или на...
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