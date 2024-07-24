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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8242 руб.
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24 июля 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8242 руб.

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24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,23 коп. и составил 11,8242 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,79 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 35334 сделки. Объем торгов составил 95923,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8105 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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