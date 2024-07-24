Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8242 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,79 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 35334 сделки. Объем торгов составил 95923,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8105 руб. за юань.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,23 коп. и составил 11,8242 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54616,503 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,111 млрд руб., или на...

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Цены производителей на бензин в РФ в июне 2024 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сокращения в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,23 коп. и составил 11,8242 руб. Минимальный курс юаня составил 11,79 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 35334 сделки. Объем торгов составил 95923,39 млн... Минимальный курс юаня составил 11,79 руб., максимальный - 11,889 руб. Было заключено 35334 сделки. Объем торгов составил 95923,39 млн...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2024 года составила 326,9 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2024 года снизилась на 39,6 млн рублей, или 10,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, просроченная... Как сообщалось, просроченная... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,55% после повышения на 0,53% с 9 по 15 июля и на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин... По отношению к началу года цены на бензин... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-мае 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 13 трлн 043,7 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в мае... В том числе в мае... читать дальше

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Инфляция в РФ с 16 по 22 июля составила 0,11% после также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 22 июля составил 0,99%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне коррекции нефти вверх после падения, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "Сургутнефтегаза". В Азии в среду преобладала негативная... В Азии в среду преобладала негативная... читать дальше

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Более 2 тысяч петербуржцев получили жилье в текущем году за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба городского правительства. "В Год семьи власти Санкт-Петербурга перечислили горожанам 7 млрд рублей социальных выплат на улучшение жилищных условий. За счет... "В Год семьи власти Санкт-Петербурга перечислили горожанам 7 млрд рублей социальных выплат на улучшение жилищных условий. За счет... читать дальше

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Цены на нефть подскочили вверх на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,98 коп. и составил 11,8205 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7855 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 37199,88... Минимальный курс юаня составил 11,7855 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 37199,88...

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ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6686,99 (-28,66) руб./грамм; на серебро - 80,85 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2643,52 (-17,26) руб./грамм; на палладий - 2535 (+6,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 108,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 86,5502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 июля, следует из повестки Совета Думы. "Установить срок представления в комитет Госдумы по финансовому... "Установить срок представления в комитет Госдумы по финансовому... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тыс. новостроек, а не 619 тыс., как... читать дальше

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