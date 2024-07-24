Запасы нефти в США упали за период с 12 июля по 19 июля на 3741 тыс. баррелей, бензина - упали на 5572 тыс. баррелей

24 июля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 3741 тыс. баррелей - до 436,485 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5572 тыс. баррелей и составили 227,422 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2753 тыс. баррелей, достигнув 125,313 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2837 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Инфляция в РФ с 16 по 22 июля составила 0,11% после также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 22 июля составил 0,99%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне коррекции нефти вверх после падения, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "Сургутнефтегаза". В Азии в среду преобладала негативная... В Азии в среду преобладала негативная... читать дальше

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Более 2 тысяч петербуржцев получили жилье в текущем году за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба городского правительства. "В Год семьи власти Санкт-Петербурга перечислили горожанам 7 млрд рублей социальных выплат на улучшение жилищных условий. За счет... "В Год семьи власти Санкт-Петербурга перечислили горожанам 7 млрд рублей социальных выплат на улучшение жилищных условий. За счет... читать дальше

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Цены на нефть подскочили вверх на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,98 коп. и составил 11,8205 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7855 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 37199,88... Минимальный курс юаня составил 11,7855 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 37199,88...

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ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6686,99 (-28,66) руб./грамм; на серебро - 80,85 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2643,52 (-17,26) руб./грамм; на палладий - 2535 (+6,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 108,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 86,5502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 июля, следует из повестки Совета Думы. "Установить срок представления в комитет Госдумы по финансовому... "Установить срок представления в комитет Госдумы по финансовому... читать дальше

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Продажи новых домов в США в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тыс. новостроек, а не 619 тыс., как... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3741 тыс. баррелей - до 436,485 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5572 тыс. баррелей и составили 227,422 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний. Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце. Продажи новых домов в стране в июне уменьшились на... Продажи новых домов в стране в июне уменьшились на... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ в январе-июне 2024 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 65% - до 29,035 млрд руб. с 17,577 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 17,9% и составила 17,675 млрд рублей по сравнению с 14,994... Выручка увеличилась на 17,9% и составила 17,675 млрд рублей по сравнению с 14,994... читать дальше

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Челиндбанк направил в Арбитражный суд Челябинский области исковое заявление к структурам JPMorgan Chase & Co. - германскому банку J.P. Morgan SE и российскому "Дж. П. Морган Банк Интернешнл", а также к Commerzbank AG и Коммерцбанку (Евразия). Как говорится в картотеке... Как говорится в картотеке... читать дальше

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Секретариат ОПЕК получил от Ирака, Казахстана и России графики компенсаций за перепроизводство ими нефти за первые шесть месяцев 2024 года (с января по июнь), что в общей сложности составило около 1,184 млн б/с для Ирака, 620 тыс. б/с для Казахстана и 480 тыс. б/с для России,... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-756 на 69 млрд 707,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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