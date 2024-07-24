ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 87,299 руб., евро - 95,4598 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 95,4598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,93 коп.

24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 87,299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,15 коп.

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Июнь стал рекордным с начала года по числу первичных сделок со счетами эскроу в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. "За месяц оформлено максимальное с начала этого года число первичных сделок со счетами эскроу, которое стало рекордным... "За месяц оформлено максимальное с начала этого года число первичных сделок со счетами эскроу, которое стало рекордным... читать дальше

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Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 17%, выручку - на 10%, при этом скорректированная прибыль совпала с ожиданиями рынка, а выручка оказалась немного хуже прогнозов. Как говорится... Как говорится... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но заметно дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

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Латвийское государство выплатит 9,636 млн евро строителям международных железнодорожных станций проекта Rail Baltica за уже выполненные работы, такое решение правительство страны приняло на заседании во вторник. Эта сумма складывается из 2,995 млн евро и 2,533 млн евро,... Эта сумма складывается из 2,995 млн евро и 2,533 млн евро,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 июля составили по Российской Федерации 7353,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7093,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости использования российскими компаниями отечественных инновационных решений. "Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы... "Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы... читать дальше

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Китай в июне в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 41,3% относительно аналогичного месяца прошлого года, до $21,633 млн, сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР. Относительно мая текущего года импорт просел еще... Относительно мая текущего года импорт просел еще... читать дальше

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Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах вслед за спадом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск потерял 0,31% после максимального за... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 мск потерял 0,31% после максимального за... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-757 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом полугодии зафиксировал снижение чистой прибыли на 14%, выручки - на 1% на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых рынках. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал 2%-е повышение выручки во втором квартале, при этом его чистая прибыль упала на 45%. Как говорится в презентации компании для акционеров, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,48 млрд по сравнению с $2,7... Как говорится в презентации компании для акционеров, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,48 млрд по сравнению с $2,7... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением сессию во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 40357,96 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 40357,96 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 5555,7... Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 5555,7... читать дальше

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Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами с 3 августа этого года, сообщает регулятор. Соответствующее указание с новыми значениями тарифов зарегистрировал Минюст России. С этой даты... С этой даты... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 59,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть растут с минимумов более чем за 1,5 месяца утром в среду, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США. Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей.... читать дальше

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