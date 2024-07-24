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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 87,299 руб., евро - 95,4598 руб.
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24 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 87,299 руб., евро - 95,4598 руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 87,299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,15 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 95,4598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,93 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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