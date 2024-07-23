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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 июля в размере 95,4598 руб.
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Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
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23 июля 2024 года 18:19

ЦБ РФ установил курс евро с 24 июля в размере 95,4598 руб.

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23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 95,4598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,93 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,71 коп. и составил 11,9066 руб.

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23 июля 2024 года 18:58
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Freeport существенно увеличила чистую прибыль и выручку во 2-м квартале
Один из ведущих производителей меди и золота в мире - американская компания Freeport-McMoRan Inc. - существенно увеличила чистую прибыль и выручку во 2-м квартале 2024 года, однако ухудшила годовые прогнозы продаж металлов.

Как говорится в пресс-релизе компании, в...    читать дальше
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23 июля 2024 года 18:45
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23 июля 2024 года 18:38
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BBC получает доход от обязательного сбора в размере 169,5 фунта ($219) в...    читать дальше
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23 июля 2024 года 18:31
Нефть ускорила снижение
Падение нефтяных цен усилилось вечером на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:18 мск подешевели на $1,39 (1,69%), до $81,01 за баррель.

Фьючерсы на WTI на...    читать дальше
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 июля
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23 июля 2024 года 18:20
YouTube заблокировал канал "Мосбиржи"
Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал канал "Московской биржи". "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - сообщается на странице "Мосбиржи" в YouTube.

Пресс-служба торговой площадки в комментарии...    читать дальше
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23 июля 2024 года 18:19
ЦБ РФ установил курс евро с 24 июля в размере 95,4598 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 95,4598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,93 коп.

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23 июля 2024 года 18:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 87,299 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 87,299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,15 коп.

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23 июля 2024 года 18:12
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Госдума приняла закон, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если погасить долг или платить по кредиту смогут третьи лица, например поручитель, родственник, либо сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его...    читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,16 коп. и составил 11,9203 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8325 руб., максимальный - 11,99 руб. Было заключено 11342 сделки. Объем торгов составил 29219,9 млн...
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23 июля 2024 года 17:56
General Motors приостанавливает работу над беспилотными авто Origin
Американская General Motors на неопределенный срок приостанавливает работу над беспилотными автомобилями Origin, сообщил главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон.

В связи с этим решением GM понесла во 2-м квартале расходы в размере $600 млн, сказал он в ходе...    читать дальше
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23 июля 2024 года 17:50
Закон об обязанности майнеров цифровых валют соблюдать антиотмывочные нормы принят в третьем чтении
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