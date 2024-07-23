23 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|июль 2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|июнь 2024
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23 июля 2024 года 09:27
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июля составили по Российской Федерации 7458,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7221,9 млрд руб.
На начало... читать дальше
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23 июля 2024 года 09:23
Минсельхоз разрешил на период с 1 августа 2024 года по 28 апреля 2025 года экспорт из РФ в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара, следует из приказа ведомства, размещенного на официальном портале правовой информации.
Документ зарегистрирован в Минюсте 22... читать дальше
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23 июля 2024 года 09:18
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-756 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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23 июля 2024 года 09:14
Объем поддержанного Москвой экспорта в Китай с 2021 года превысил 17,5 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина журналистам во вторник.
"Китай входит в пятерку лидеров по импорту московских товаров. За три с половиной года общий объем... читать дальше
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23 июля 2024 года 09:06
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник.
Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе. Alphabet Inc. и Tesla Inc. опубликуют квартальные... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:57
Японская Toyota Tsusho через свою "дочку" Toyota Tsusho Europe S.A. совместно с немецкой компанией по производству промышленных газов Messer SE & Co., KgaA (Messer) создали структуру SympH2ony GmbH (Symphony) для производства и поставки "зеленого" водорода, а также... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:45
Китай в июне сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,05 млн б/с, что на 2,4% меньше, чем в мае, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,43 млн тонн нефти против... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:36
Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке. Вчера нефть подешевела на 0,3%.
Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн.
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Размер выплат, всего
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23 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 57,3 млрд руб.
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Размер погашения на... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,23 млрд руб.
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Размер выплат на облигацию
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23 июля 2024 года 08:29
РФ в первом полугодии этого года импортировала 48 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 2% (на 961 тыс. дал) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью "Российской газете".
При этом... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:21
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости и отчетности крупных компаний.
Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:14
Россия и Китай договорились об актуализации приоритетных совместных российско-китайских проектов, в том числе перспективы их кредитования и страхования, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили солидным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости из США и данные из корпоративного сектора.
Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с... читать дальше
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23 июля 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 87,7805 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,01 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 95,7591 руб. По сравнению с...
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