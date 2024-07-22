Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9736 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,0065 руб. Было заключено 45293 сделки. Объем торгов составил 79417,32 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,972 руб. за юань.

22 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,03 коп. и составил 11,9736 руб.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июля составили по Российской Федерации 7458,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7221,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Минсельхоз разрешил на период с 1 августа 2024 года по 28 апреля 2025 года экспорт из РФ в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара, следует из приказа ведомства, размещенного на официальном портале правовой информации. Документ зарегистрирован в Минюсте 22... Документ зарегистрирован в Минюсте 22... читать дальше

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3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-756 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Объем поддержанного Москвой экспорта в Китай с 2021 года превысил 17,5 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина журналистам во вторник. "Китай входит в пятерку лидеров по импорту московских товаров. За три с половиной года общий объем... "Китай входит в пятерку лидеров по импорту московских товаров. За три с половиной года общий объем... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник. Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе. Alphabet Inc. и Tesla Inc. опубликуют квартальные... Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе. Alphabet Inc. и Tesla Inc. опубликуют квартальные... читать дальше

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Японская Toyota Tsusho через свою "дочку" Toyota Tsusho Europe S.A. совместно с немецкой компанией по производству промышленных газов Messer SE & Co., KgaA (Messer) создали структуру SympH2ony GmbH (Symphony) для производства и поставки "зеленого" водорода, а также... читать дальше

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Китай в июне сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,05 млн б/с, что на 2,4% меньше, чем в мае, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,43 млн тонн нефти против... Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,43 млн тонн нефти против... читать дальше

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Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке. Вчера нефть подешевела на 0,3%. Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в... Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 57,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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РФ в первом полугодии этого года импортировала 48 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 2% (на 961 тыс. дал) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью "Российской газете". При этом... При этом... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости и отчетности крупных компаний. Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале... Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале... читать дальше

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Россия и Китай договорились об актуализации приоритетных совместных российско-китайских проектов, в том числе перспективы их кредитования и страхования, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили солидным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости из США и данные из корпоративного сектора. Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с... Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о решении снять свою кандидатуру с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 87,7805 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 95,7591 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 95,7591 руб. По сравнению с...

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