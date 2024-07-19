Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0139 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,068 руб. Было заключено 40444 сделки. Объем торгов составил 73514,67 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9715 руб. за юань.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 коп. и составил 12,0139 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53682,370 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1152,998 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 коп. и составил 12,0139 руб. Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,068 руб. Было заключено 40444 сделки. Объем торгов составил 73514,67 млн... Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,068 руб. Было заключено 40444 сделки. Объем торгов составил 73514,67 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом за счет закрытия коротких позиций игроками, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы и подешевела нефть. В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%,... В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%,... читать дальше

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ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,18 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности... читать дальше

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Добыча газа в Узбекистане в январе-июне составила 22,363 млрд куб. м против 23, 565 млрд куб. м за аналогичный период прошлого года, сообщило агентство статистики страны. Таким образом, добыча сократилась на 5,1%. В 2023 году в Узбекистане было добыто 46,7 млрд куб. м... В 2023 году в Узбекистане было добыто 46,7 млрд куб. м...

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Число обанкротившихся компаний в Великобритании в июне достигло максимума более чем за год (с мая 2023 года), что, в том числе, обусловлено высокими процентными ставками. По данным правительственной службы по делам о несостоятельности, в прошлом месяце было... По данным правительственной службы по делам о несостоятельности, в прошлом месяце было... читать дальше

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Цена карбоната лития в Китае в июле упала до 85 тыс. юаней за тонну из-за переизбытка сырья для производства аккумуляторов для электромобилей, сообщает Trading Econmics. Это минимальный уровень более чем за три года. Производители лития продолжают наращивать мощности,... Производители лития продолжают наращивать мощности,... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на этой неделе опустились до минимальной отметки с середины марта на ожиданиях, что Федеральная резервная система в скором времени перейдет к снижению базовой ставки. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 12,0272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн...

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РФ в 2024/2025 сельхозгоду может экспортировать 550 тыс. тонн муки, что в два раза ниже рекордного показателя 2023/2024 сельхозгода. Такой прогноз сделал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2024" в Москве.... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6972,37 (-34,98) руб./грамм; на серебро - 86,23 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2818,61 (-63,15) руб./грамм; на палладий - 2688,43 (-54,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис на Белорусской после завершения строительства делового центра SLAVA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Окончательные решения по размещению еще не приняты. Предполагается, что руководство Банка России также будет... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-753 на 27 млрд 305,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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