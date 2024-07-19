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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0272 руб.
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19 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0272 руб.
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19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 12,0272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9605 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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