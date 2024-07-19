19 июля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.07.2024
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|июль 2024
|23.07.2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|июнь 2024
|24.07.2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|июнь 2024
|24.07.2024
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|июль 2024
|24.07.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 июля
|25.07.2024
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|июль 2024
|25.07.2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|июнь 2024
|25.07.2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|июль 2024
|25.07.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|25.07.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июня по 06 июля
|25.07.2024
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2024
|26.07.2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|июнь 2024
|26.07.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|июль 2024
|28.07.2024
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|июнь 2024
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19 июля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 12,0272 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн...
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19 июля 2024 года 17:39
РФ в 2024/2025 сельхозгоду может экспортировать 550 тыс. тонн муки, что в два раза ниже рекордного показателя 2023/2024 сельхозгода. Такой прогноз сделал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2024" в Москве.... читать дальше
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19 июля 2024 года 17:16
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6972,37 (-34,98) руб./грамм; на серебро - 86,23 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2818,61 (-63,15) руб./грамм; на палладий - 2688,43 (-54,9) руб./грамм.
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19 июля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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19 июля 2024 года 17:11
Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис на Белорусской после завершения строительства делового центра SLAVA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Окончательные решения по размещению еще не приняты. Предполагается, что руководство Банка России также будет... читать дальше
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19 июля 2024 года 17:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп.
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19 июля 2024 года 17:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп.
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19 июля 2024 года 17:03
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-753 на 27 млрд 305,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 июля 2024 года 17:03
Американские фондовые индексы движутся без единого направления в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).
Как сообщалось,... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:47
Фондовые биржи Евразийского экономического союза нарастили объемы торгов во втором квартале 2024 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в пятницу.
"Во втором квартале 2024 года лидерами роста по объемам торгов относительно аналогичного периода... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:38
Минцифры РФ продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства.
Государственная аккредитация дает ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, ИТ-компании должны ежегодно... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 39 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 237 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,36 пункта (1,186%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3015,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,04 (+1,32%) пункта,... читать дальше
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19 июля 2024 года 16:14
Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка выросла всего на 0,6% и не оправдала прогноз.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше
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