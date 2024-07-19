.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб.
.
19 июля 2024 года 17:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб.
|0
19 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 июля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 12,0272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн...
.19 июля 2024 года 17:39
РФ в 2024/2025 сельхозгоду может экспортировать 550 тыс. тонн муки, что в два раза ниже рекордного показателя 2023/2024 сельхозгода. Такой прогноз сделал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2024" в Москве.... читать дальше
.19 июля 2024 года 17:16
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6972,37 (-34,98) руб./грамм; на серебро - 86,23 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2818,61 (-63,15) руб./грамм; на палладий - 2688,43 (-54,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.19 июля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.19 июля 2024 года 17:11
Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис на Белорусской после завершения строительства делового центра SLAVA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Окончательные решения по размещению еще не приняты. Предполагается, что руководство Банка России также будет... читать дальше
.19 июля 2024 года 17:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 июля 2024 года 17:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 июля 2024 года 17:03
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-753 на 27 млрд 305,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.19 июля 2024 года 17:03
Американские фондовые индексы движутся без единого направления в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщалось,... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:47
Фондовые биржи Евразийского экономического союза нарастили объемы торгов во втором квартале 2024 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в пятницу. "Во втором квартале 2024 года лидерами роста по объемам торгов относительно аналогичного периода... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:38
Минцифры РФ продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства. Государственная аккредитация дает ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, ИТ-компании должны ежегодно... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 39 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 237 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 237 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,36 пункта (1,186%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3015,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,04 (+1,32%) пункта,... читать дальше
.19 июля 2024 года 16:14
Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка выросла всего на 0,6% и не оправдала прогноз. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.