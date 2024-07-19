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В июне т.г. чистая прибыль банковского сектора РФ с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или на 12%, ниже результата мая, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского... читать дальше

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Крупный технический сбой в системах компании Microsoft привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе в аэропортах, сообщают в пятницу мировые СМИ. В частности, из-за технического сбоя приостановили полеты крупнейшие американские... В частности, из-за технического сбоя приостановили полеты крупнейшие американские... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 12 июля 18347,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 июля денежная база в России равнялась 18215,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,72%, или на 132,0 млрд... На 5 июля денежная база в России равнялась 18215,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,72%, или на 132,0 млрд... читать дальше

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Ужесточение со 2-го полугодия требований по исполнению кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) улучшит ситуацию с ликвидностью банковского сектора, рассчитывает ЦБ РФ. С 1 июля уровень НКЛ, который банки обязаны обеспечивать собственными... С 1 июля уровень НКЛ, который банки обязаны обеспечивать собственными... читать дальше

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Российские банки, по предварительным данным, в июне 2024 года ускорили рост ипотечного портфеля до 3,1% с 1,7% в мае в преддверии изменения условий льготных программ, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Выдачи в июне выросли на 44%, до 788... Выдачи в июне выросли на 44%, до 788... читать дальше

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Июльский индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился на один пункт, достигнув максимума с сентября 2021 года. Значение индикатора повысилось до минус 13 пунктов по сравнению с минус 14 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. В июле 2023 года... читать дальше

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Темпы роста корпоративных кредитов в июне незначительно замедлились (+1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле), но все еще высокие, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. За первое полугодие корпоративные кредиты выросли на 5,6 трлн рублей,... За первое полугодие корпоративные кредиты выросли на 5,6 трлн рублей,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,76 пункта (0,462%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2994,38 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,94 пункта (0,462%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,94 пункта (0,462%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Росстандарт рассчитывает в ближайшие годы снизить долю выявленного контрафактного топлива (не соответствующего требованиям по физико-химическим показателям) до 1,5-2% от общего объема, сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Антон Шалаев. "Если, когда мы начинали... "Если, когда мы начинали... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта азербайджанского газа в 2024 году составит 25 млрд кубометров, из них 13 млрд куб. м - в Европу. "Если в 2021 году общий объем экспорта газа составлял 18 млрд кубометров, то в этом году этот показатель... "Если в 2021 году общий объем экспорта газа составлял 18 млрд кубометров, то в этом году этот показатель... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 18 июля на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль слегка опускается на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0335 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0335 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре, несмотря на ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели нефть и металлы). Европейские фондовые индикаторы в основном выросли вчера, исключением стал германский индикатор. Европейские фондовые индикаторы в основном выросли вчера, исключением стал германский индикатор. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,76/89,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Нижнекамскнефтехим" и облигаций компании на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности ПАО "Нижнекамскнефтехим"... "Рейтинг кредитоспособности ПАО "Нижнекамскнефтехим"... читать дальше

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-754 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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