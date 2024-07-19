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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 87,8754 руб., курс евро - 96,1018 руб.
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19 июля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 87,8754 руб., курс евро - 96,1018 руб.

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19 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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