Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0193 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9375 руб., максимальный - 12,05 руб. Была заключена 17071 сделка. Объем торгов составил 29820,32 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0215 руб. за юань.

18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,12 коп. и составил 12,0193 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52529,371 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,435 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,53 коп. и составил 12,024 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9955 руб., максимальный - 12,0425 руб. Было заключено 47255 сделок. Объем торгов составил 97404,56... Минимальный курс юаня составил 11,9955 руб., максимальный - 12,0425 руб. Было заключено 47255 сделок. Объем торгов составил 97404,56...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,4% на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... читать дальше

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Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов, говорится в материалах Банка России. В среднем по РФ она возросла на 0,29 п.п. по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах. "Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов... "Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов...

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Минпромторг РФ со следующего года изменит порядок распределения субсидий на покрытие части транспортных затрат экспортеров промышленной продукции, отказавшись от компенсационной модели в пользу стимулирующей - увязанной с объемом планируемого экспорта. "Учитывая... "Учитывая... читать дальше

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку, по которой покупатели квартир будут иметь три года на устранение недостатков в жилье, полученном от застройщика, в то время как сейчас этот срок составляет пять лет. Авторы поправки - председатель комитета по... Авторы поправки - председатель комитета по... читать дальше

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Минпромторг РФ 17 июля подал в Арбитражный суд Московской области иск к Highland Gold Mining Ltd, зарегистрированной на о.Джерси материнской компании золотодобытчика "Хайленд голд". Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 8 августа, говорится в картотеке... читать дальше

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Великобритания включила в санкционные списки по России 18 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. Согласно документу, два танкера принадлежат судоходной компании "Совкомфлот", они ходят под флагами Панамы и... Согласно документу, два танкера принадлежат судоходной компании "Совкомфлот", они ходят под флагами Панамы и... читать дальше

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Минэнерго признало проблему скачков цен на топливо в регионах, где идут сельхозработы, обратит на это внимание, заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации, посвященному деятельности агропромышленного... читать дальше

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"Газпром" 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ - 700,4 млн куб. м. Компания напоминает, что с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне и... Компания напоминает, что с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,12 коп. и составил 12,0193 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9375 руб., максимальный - 12,05 руб. Была заключена 17071 сделка. Объем торгов составил 29820,32... Минимальный курс юаня составил 11,9375 руб., максимальный - 12,05 руб. Была заключена 17071 сделка. Объем торгов составил 29820,32...

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид. Документ (N447146-8) в конце сентября 2023 г. внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Документ (N447146-8) в конце сентября 2023 г. внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Согласно доработанному... Согласно доработанному... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7007,35 (+88,04) руб./грамм; на серебро - 87,34 (-0,07) руб./грамм; на платину - 2881,76 (+100,67) руб./грамм; на палладий - 2743,33 (+84,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже... Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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