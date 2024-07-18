.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0193 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2024 года. В июне 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
Новый нацпроект по экономике оценили в 1,9 трлн рублей
Минэкономразвития предлагает направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии. Такое предложение обсуждалось на профильной стратегической...
 
Банки сокращают рекламу кредитов
Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Известиям" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тем не менее служба уже рассматривает...
 
18 июля 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0193 руб.

 0  
18 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,12 коп. и составил 12,0193 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9375 руб., максимальный - 12,05 руб. Была заключена 17071 сделка. Объем торгов составил 29820,32 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0215 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 июля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 июля снизилась на 0,03% и составила 52529,371 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52529,371 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,435 млрд руб., или на...
.
18 июля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,024 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,53 коп. и составил 12,024 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9955 руб., максимальный - 12,0425 руб. Было заключено 47255 сделок. Объем торгов составил 97404,56...
.
18 июля 2024 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 1,1-1,4%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,4% на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:48
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов
Годовая инфляция в июне увеличилась в большинстве регионов, говорится в материалах Банка России. В среднем по РФ она возросла на 0,29 п.п. по сравнению с маем, до 8,59%. Рост цен ускорился в 62 регионах.

"Быстрее стало дорожать продовольствие, в основном за счет фруктов...
.
18 июля 2024 года 18:41
Минпромторг изменит распределение транспортной субсидии экспортерам, увязав ее с объемом будущих поставок
Минпромторг РФ со следующего года изменит порядок распределения субсидий на покрытие части транспортных затрат экспортеров промышленной продукции, отказавшись от компенсационной модели в пользу стимулирующей - увязанной с объемом планируемого экспорта.

"Учитывая...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:36
Депутаты предлагают сократить с 5 до 3 лет срок действия гарантии застройщика жилья
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку, по которой покупатели квартир будут иметь три года на устранение недостатков в жилье, полученном от застройщика, в то время как сейчас этот срок составляет пять лет.

Авторы поправки - председатель комитета по...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:30
Минпромторг в суде требует приостановить корпправа иностранной материнской компании "Хайленд голд"
Минпромторг РФ 17 июля подал в Арбитражный суд Московской области иск к Highland Gold Mining Ltd, зарегистрированной на о.Джерси материнской компании золотодобытчика "Хайленд голд". Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 8 августа, говорится в картотеке...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:23
Лондон включил в антироссийские санкции более десятка нефтетанкеров
Великобритания включила в санкционные списки по России 18 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

Согласно документу, два танкера принадлежат судоходной компании "Совкомфлот", они ходят под флагами Панамы и...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:16
Минэнерго признало проблему скачков цен на топливо в с/х регионах
Минэнерго признало проблему скачков цен на топливо в регионах, где идут сельхозработы, обратит на это внимание, заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации, посвященному деятельности агропромышленного...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:10
Ценовые ожидания предприятий в июле практически не изменились после роста в июне - ЦБ РФ
Ценовые ожидания предприятий РФ в июле практически остались на уровне предыдущего месяца после роста в июне, следует из комментария Банка России.

Их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:05
"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ
"Газпром" 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ - 700,4 млн куб. м.

Компания напоминает, что с начала лета регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне и...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0193 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,12 коп. и составил 12,0193 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9375 руб., максимальный - 12,05 руб. Была заключена 17071 сделка. Объем торгов составил 29820,32...
.
18 июля 2024 года 17:59
Комитет Госдумы доработал законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид.

Документ (N447146-8) в конце сентября 2023 г. внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Согласно доработанному...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7007,35 (+88,04) руб./грамм; на серебро - 87,34 (-0,07) руб./грамм; на платину - 2881,76 (+100,67) руб./грамм; на палладий - 2743,33 (+84,02) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
18 июля 2024 года 17:37
Нефть усилила снижение, Brent опустилась до $84,6 за баррель
Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
.
18 июля 2024 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 96,1018 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.