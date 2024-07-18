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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -1528,1 млрд руб.
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Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
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Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2024 года. В июне 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
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Минэкономразвития предлагает направить на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии. Такое предложение обсуждалось на профильной стратегической...
 
Банки сокращают рекламу кредитов
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18 июля 2024 года 09:52

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -1528,1 млрд руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июля по данным на начало операционного дня выросло до -1528,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -2234,4 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
18 июля 2024 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7007,35 (+88,04) руб./грамм; на серебро - 87,34 (-0,07) руб./грамм; на платину - 2881,76 (+100,67) руб./грамм; на палладий - 2743,33 (+84,02) руб./грамм.

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18 июля 2024 года 17:37
Нефть усилила снижение, Brent опустилась до $84,6 за баррель
Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
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18 июля 2024 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 96,1018 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп.

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18 июля 2024 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 87,8754 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп.

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18 июля 2024 года 17:23
Банки одобрили ипотечный стандарт для борьбы с высокорисковыми схемами
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года может стать обязательным для банков, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Комитет по стандартам был создан в мае 2024...    читать дальше
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18 июля 2024 года 17:15
Минэнерго рассчитывает на сохранение приоритетности жд-перевозок для нефтепродуктов
Минэнерго ведет переговоры с Минтрансом и РЖД о сохранении с сентября уровня приоритетности нефтепродуктов для перевозки по железной дороге, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации.

"Наверное,...    читать дальше
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18 июля 2024 года 17:01
ВТБ разместил 12,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-752 на 24,7 млрд рублей
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-752 на 24 млрд 662,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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18 июля 2024 года 17:01
Фондовые индексы США растут на 0,1-0,2% в начале торгов
Фондовые индексы повышаются на торгах в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в четверг увеличился на 45,47 пункта (0,11%) и составил 41243,55 пункта.

Standard...    читать дальше
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18 июля 2024 года 16:44
Экономика еврозоны продолжает расти, но темпы роста замедляются - Лагард
Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг...    читать дальше
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18 июля 2024 года 16:23
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок.

В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата и 15...    читать дальше
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18 июля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 18 июля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,16 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2942,59...    читать дальше
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18 июля 2024 года 16:11
Крупнейший производитель платины в 1-м полугодии сократил выпуск платиноидов на 5%, цены упали на 24%
Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) во втором квартале сократил выпуск металлов платиновой группы в концентрате на 2% к данным годичной давности, до 921 тыс. унций, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American.

За полугодие...    читать дальше
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18 июля 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 87,4/90,93 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,4/90,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи не...
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18 июля 2024 года 16:02
Международные резервы РФ за неделю увеличились на $4,1 млрд
Международные резервы России на 12 июля составили $601,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
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18 июля 2024 года 15:55
Цифровой тенге впервые использован для финансирования инфраструктурного проекта из средств Нацфонда в Казахстане
Национальный банк Казахстана запустил пилотный проект по использованию платформы цифрового тенге (ЦТ) из средств Национального фонда в рамках второго этапа, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты...    читать дальше
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18 июля 2024 года 15:47
Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как...    читать дальше
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