18 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|июль 2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|май 2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|июль 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|июль 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июня по 06 июля
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|июнь 2024
Это автоматическое сообщение.
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18 июля 2024 года 17:37
Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель.
Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше
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18 июля 2024 года 17:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 июля 2024 года 17:35
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 июля 2024 года 17:23
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года может стать обязательным для банков, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Комитет по стандартам был создан в мае 2024... читать дальше
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18 июля 2024 года 17:15
Минэнерго ведет переговоры с Минтрансом и РЖД о сохранении с сентября уровня приоритетности нефтепродуктов для перевозки по железной дороге, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации.
"Наверное,... читать дальше
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18 июля 2024 года 17:01
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-752 на 24 млрд 662,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 июля 2024 года 17:01
Фондовые индексы повышаются на торгах в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчетности.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в четверг увеличился на 45,47 пункта (0,11%) и составил 41243,55 пункта.
Standard... читать дальше
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18 июля 2024 года 16:44
Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг... читать дальше
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18 июля 2024 года 16:23
Члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок.
В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата и 15... читать дальше
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18 июля 2024 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,16 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2942,59... читать дальше
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18 июля 2024 года 16:11
Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) во втором квартале сократил выпуск металлов платиновой группы в концентрате на 2% к данным годичной давности, до 921 тыс. унций, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American.
За полугодие... читать дальше
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18 июля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,4/90,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи не...
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18 июля 2024 года 16:02
Международные резервы России на 12 июля составили $601,3 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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18 июля 2024 года 15:55
Национальный банк Казахстана запустил пилотный проект по использованию платформы цифрового тенге (ЦТ) из средств Национального фонда в рамках второго этапа, сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты... читать дальше
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18 июля 2024 года 15:47
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как... читать дальше
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18 июля 2024 года 15:33
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.
Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам -... читать дальше
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