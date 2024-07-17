Запасы нефти в США упали за период с 5 июля по 12 июля на 4870 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3328 тыс. баррелей

17 июля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4870 тыс. баррелей - до 440,226 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3328 тыс. баррелей и составили 232,994 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3454 тыс. баррелей, достигнув 128,066 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1080 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1230 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52546,806 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,830 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,07 коп. и составил 12,0493 руб. Минимальный курс юаня составил 12,002 руб., максимальный - 12,0685 руб. Было заключено 32964 сделки. Объем торгов составил 75848,98... Минимальный курс юаня составил 12,002 руб., максимальный - 12,0685 руб. Было заключено 32964 сделки. Объем торгов составил 75848,98...

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Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,53% после повышения на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 15 июля на... По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 15 июля на... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ июне 2024 года снизились на 1,5% после увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Опрошенные "Интерфаксом"... Опрошенные "Интерфаксом"... читать дальше

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Инфляция в РФ с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен в РФ с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала... Рост цен в РФ с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и отскочившей вверх нефти. В Азии сегодня наблюдалась разнонаправленная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос... В Азии сегодня наблюдалась разнонаправленная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос... читать дальше

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Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в первом полугодии 2024 года приобрел 13,1 тонны золота, увеличив его запас на 12,9% - до 114,9 тонны с 101,8 тонны на конец прошлого года. Как говорится в материалах фонда, на конец июня доля золота в инвестиционном портфеле фонда... Как говорится в материалах фонда, на конец июня доля золота в инвестиционном портфеле фонда... читать дальше

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Два китайских производителя солнечных панелей и саудовские инвесторы совместно инвестируют около $3 млрд в строительство мощностей по выпуску панелей в Саудовской Аравии, пишет MarketWatch. Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное... Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не станет менять основные процентные ставки, однако может возобновить их снижение уже на следующем заседании в сентябре, полагают эксперты. Европейский регулятор по итогам июньского заседания снизил все три ключевые... Европейский регулятор по итогам июньского заседания снизил все три ключевые... читать дальше

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Объем поставок российского газа в Иран в рамках недавно подписанного меморандума составит 300 млн куб. м газа в сутки (109 млрд куб. м в год), пишут иранские агентства Shana и Irna со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи. По его словам, по соглашению "большой объём... По его словам, по соглашению "большой объём... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,37 коп. и составил 12,0505 руб. Минимальный курс юаня составил 12,014 руб., максимальный - 12,0635 руб. Было заключено 15397 сделок. Объем торгов составил 28943,21... Минимальный курс юаня составил 12,014 руб., максимальный - 12,0635 руб. Было заключено 15397 сделок. Объем торгов составил 28943,21...

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Подъем цен на нефть усилился на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, рост инфляционных ожиданий ускорился по сравнению с июнем, когда они прибавили 0,2 п.п. Оценка наблюдаемой... Оценка наблюдаемой... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6919,31 (+46,97) руб./грамм; на серебро - 87,41 (+0,16) руб./грамм; на платину - 2781,09 (-34,55) руб./грамм; на палладий - 2659,31 (-54,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4870 тыс. баррелей - до 440,226 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3328 тыс. баррелей и составили 232,994 млн... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 96,3046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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