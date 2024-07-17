ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 88,0872 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 88,0872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52546,806 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 885,830 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,07 коп. и составил 12,0493 руб. Минимальный курс юаня составил 12,002 руб., максимальный - 12,0685 руб. Было заключено 32964 сделки. Объем торгов составил 75848,98... Минимальный курс юаня составил 12,002 руб., максимальный - 12,0685 руб. Было заключено 32964 сделки. Объем торгов составил 75848,98...

.

Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,53% после повышения на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 15 июля на... По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 15 июля на... читать дальше

.

Цены производителей промышленных товаров в РФ июне 2024 года снизились на 1,5% после увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Опрошенные "Интерфаксом"... Опрошенные "Интерфаксом"... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост цен в РФ с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала... Рост цен в РФ с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и отскочившей вверх нефти. В Азии сегодня наблюдалась разнонаправленная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос... В Азии сегодня наблюдалась разнонаправленная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос... читать дальше

.

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в первом полугодии 2024 года приобрел 13,1 тонны золота, увеличив его запас на 12,9% - до 114,9 тонны с 101,8 тонны на конец прошлого года. Как говорится в материалах фонда, на конец июня доля золота в инвестиционном портфеле фонда... Как говорится в материалах фонда, на конец июня доля золота в инвестиционном портфеле фонда... читать дальше

.

Два китайских производителя солнечных панелей и саудовские инвесторы совместно инвестируют около $3 млрд в строительство мощностей по выпуску панелей в Саудовской Аравии, пишет MarketWatch. Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное... Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не станет менять основные процентные ставки, однако может возобновить их снижение уже на следующем заседании в сентябре, полагают эксперты. Европейский регулятор по итогам июньского заседания снизил все три ключевые... Европейский регулятор по итогам июньского заседания снизил все три ключевые... читать дальше

.

Объем поставок российского газа в Иран в рамках недавно подписанного меморандума составит 300 млн куб. м газа в сутки (109 млрд куб. м в год), пишут иранские агентства Shana и Irna со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи. По его словам, по соглашению "большой объём... По его словам, по соглашению "большой объём... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,37 коп. и составил 12,0505 руб. Минимальный курс юаня составил 12,014 руб., максимальный - 12,0635 руб. Было заключено 15397 сделок. Объем торгов составил 28943,21... Минимальный курс юаня составил 12,014 руб., максимальный - 12,0635 руб. Было заключено 15397 сделок. Объем торгов составил 28943,21...

.

Подъем цен на нефть усилился на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства... читать дальше

.

Инфляционные ожидания населения РФ в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, рост инфляционных ожиданий ускорился по сравнению с июнем, когда они прибавили 0,2 п.п. Оценка наблюдаемой... Оценка наблюдаемой... читать дальше

.

ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6919,31 (+46,97) руб./грамм; на серебро - 87,41 (+0,16) руб./грамм; на платину - 2781,09 (-34,55) руб./грамм; на палладий - 2659,31 (-54,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4870 тыс. баррелей - до 440,226 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3328 тыс. баррелей и составили 232,994 млн... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 96,3046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.