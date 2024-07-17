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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 88,2824 руб., курс евро - 96,2637 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2024 года. В июне 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
Минфин раскритиковали за непредвиденные доходы
Счетная палата обратила внимание на слабую предсказуемость изменений, которые приводят к возникновению новых, непредвиденных доходов бюджета, а также на существенные отклонения при прогнозировании по отдельным ведомствам, отвечающим за сбор тех или...
 
Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Эту норму готовят к внесению в Госдуму, сообщил "Известиям" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Штраф планируется...
 
17 июля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 88,2824 руб., курс евро - 96,2637 руб.

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17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 88,2824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,47 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 96,2637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,88 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
17 июля 2024 года 12:40
Квартальная чистая прибыль нидерландской ASML упала на 19%
По итогам 2-го квартла чистая прибыль нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, упала на 18,7% и составила 1,578 млрд евро против 1,942 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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17 июля 2024 года 12:25
Сенаторы одобрили закон о добровольном клеймении ювелирных изделий при экспорте с 1 марта 2025 года
Совет Федерации сегодня одобрил закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Необходимость закона связана с тем, что иногда иностранные покупатели могут рассматривать...    читать дальше
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17 июля 2024 года 12:21
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP увеличила в 2024 фингоду выпуск меди на 9%, желруды - на 1%
По итогам фингода, завершившегося 30 июня, производство меди крупнейшей в мире горнодобывающая компания BHP выросло на 9% - до 1,87 млн тонн, говорится в сообщении компании.

В 2025 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,845 млн тонн...    читать дальше
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17 июля 2024 года 12:14
Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%, в ЕС - до 2,6%
Потребительские цены в еврозоне в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%. Динамика...    читать дальше
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17 июля 2024 года 12:02
Выручка Adidas во 2-м квартале выросла на 9%, компания улучшила годовые прогнозы
Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, улучшила прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала.

Согласно новому прогнозу adidas, повышение ее выручки без...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:50
За полугодие рост белорусского ВВП Белоруссии составил 5%
В январе-июне 2024 года объем ВВП Белоруссии в составил 113,8 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Индекс-дефлятор ВВП за полугодие...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:46
ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-4-751 на 200 млрд руб. по цене 99,9569% от номинала
7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-751 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9569% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,78% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:34
Трамп в случае избрания президентом США не намерен добиваться ухода Пауэлла с должности главы ФРС
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Джерома Пауэлла с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), если выиграет выборы в ноябре.

"Я бы позволил ему дослужить свой срок, особенно если бы я считал, что он делает правильные...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:20
В июне выдача автокредитов снизилась на 4% к маю
В июне в России было выдано 148 тыс. автокредитов. По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), по сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 4,1% (в мае 2024 года - 154,3 тыс. ед.).

Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов,...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:12
На северных реках могут быть созданы речные хабы
Федеральное агентство морского и речного транспорта и госкорпорация "Росатом" прорабатывают вопрос создания хабов на реках Обь, Иртыш, Лена и Енисей, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в...    читать дальше
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17 июля 2024 года 11:04
Профицит госбюджета Азербайджана составил в 1-м полугодии 2,3% прогнозного ВВП
В 1-м полугодии профицит госбюджета Азербайджана составил 2 млрд 790,8 млн манатов, или 2,3% прогнозируемого на текущий год ВВП (121,3 млрд манатов), сообщили "Интерфаксу" в Минфине страны.

Согласно данным министерства, доходы госбюджета за полугодие составили 18 млрд...    читать дальше
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17 июля 2024 года 10:55
Полугодовые продажи группы ЛСР выросли на 28%
В 1-м полугодии ПАО "Группа ЛСР" увеличило продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости составил 369 тыс. кв. метров (в 1-м полугодии 2023...    читать дальше
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17 июля 2024 года 10:47
РСХБ предупреждает: с 19 июля владельцы карт UnionPay могут испытывать проблемы с расчетами за границей
Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) с 19 июля могут испытывать проблемы с расчетами по ним за границей.

"С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка", - сообщили "Интерфаксу" в...    читать дальше
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17 июля 2024 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -2234,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -2234,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 июля 2024 года 10:40
Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге РФ на фоне погодных условий остаются
Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге РФ на фоне высоких температур остаются, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".

Задача Минэнерго - в первую очередь снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты,...    читать дальше
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17 июля 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 17 июля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,54 пункта (0,086%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,32 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,91 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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