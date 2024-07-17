.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 88,2824 руб., курс евро - 96,2637 руб.
.
17 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 88,2824 руб., курс евро - 96,2637 руб.
|0
17 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 88,2824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 96,2637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,88 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 июля 2024 года 12:40
По итогам 2-го квартла чистая прибыль нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, упала на 18,7% и составила 1,578 млрд евро против 1,942 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.17 июля 2024 года 12:25
Совет Федерации сегодня одобрил закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Необходимость закона связана с тем, что иногда иностранные покупатели могут рассматривать... читать дальше
.17 июля 2024 года 12:21
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP увеличила в 2024 фингоду выпуск меди на 9%, желруды - на 1%
По итогам фингода, завершившегося 30 июня, производство меди крупнейшей в мире горнодобывающая компания BHP выросло на 9% - до 1,87 млн тонн, говорится в сообщении компании. В 2025 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,845 млн тонн... читать дальше
.17 июля 2024 года 12:14
Потребительские цены в еврозоне в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%. Динамика... читать дальше
.17 июля 2024 года 12:02
Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, улучшила прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала. Согласно новому прогнозу adidas, повышение ее выручки без... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:50
В январе-июне 2024 года объем ВВП Белоруссии в составил 113,8 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП за полугодие... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:46
ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-4-751 на 200 млрд руб. по цене 99,9569% от номинала
7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-751 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9569% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,78% годовых. Дисконтные... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:34
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Джерома Пауэлла с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), если выиграет выборы в ноябре. "Я бы позволил ему дослужить свой срок, особенно если бы я считал, что он делает правильные... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:20
В июне в России было выдано 148 тыс. автокредитов. По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), по сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 4,1% (в мае 2024 года - 154,3 тыс. ед.). Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов,... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:12
Федеральное агентство морского и речного транспорта и госкорпорация "Росатом" прорабатывают вопрос создания хабов на реках Обь, Иртыш, Лена и Енисей, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в... читать дальше
.17 июля 2024 года 11:04
В 1-м полугодии профицит госбюджета Азербайджана составил 2 млрд 790,8 млн манатов, или 2,3% прогнозируемого на текущий год ВВП (121,3 млрд манатов), сообщили "Интерфаксу" в Минфине страны. Согласно данным министерства, доходы госбюджета за полугодие составили 18 млрд... читать дальше
.17 июля 2024 года 10:55
В 1-м полугодии ПАО "Группа ЛСР" увеличило продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 369 тыс. кв. метров (в 1-м полугодии 2023... читать дальше
.17 июля 2024 года 10:47
РСХБ предупреждает: с 19 июля владельцы карт UnionPay могут испытывать проблемы с расчетами за границей
Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) с 19 июля могут испытывать проблемы с расчетами по ним за границей. "С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.17 июля 2024 года 10:43
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -2234,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.17 июля 2024 года 10:40
Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге РФ на фоне высоких температур остаются, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24". Задача Минэнерго - в первую очередь снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты,... читать дальше
.17 июля 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,54 пункта (0,086%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,32 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,91 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.