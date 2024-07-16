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Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG понизил прогнозы выручки и прибыли на 2024 год, отметив, что сложные макроэкономические и геополитические условия негативно влияют на глобальный потребительский спрос. Продолжающий спад на рынке отрицательно... Продолжающий спад на рынке отрицательно... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 1-м полугодии 2024 года перевезла 4,21 млн пассажиров, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росавиация по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Дмитрия Ярова в Свердловскую область и... читать дальше

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"X5" во 2-м квартале 2024 года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года увеличила общие продажи на 25,1%, до 963,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 20,8% (до 730,86 млрд рублей),... В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 20,8% (до 730,86 млрд рублей),... читать дальше

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Доходы бюджета столицы по предварительным итогам за первое полугодие 2024 года составили около 2 трлн 366 млрд рублей; расходы бюджета - около 1 трлн 850 млрд рублей, сообщили в департаменте финансов Москвы. "Кассовое исполнение расходов бюджета Москвы по итогам первой... "Кассовое исполнение расходов бюджета Москвы по итогам первой... читать дальше

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Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA сократил выручку на 1% в первом квартале 2025 финансового года на фоне макроэкономической и геополитической неопределенности, а также за счет высокой сравнительной базы. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Порядка 70% валютной выручки, которую экспортеры обязаны репатриировать в рамках указа президента, номинировано в национальных валютах, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами... Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами... читать дальше

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Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в 1-м полугодии 2024 года снизился на 0,2%, до 2 млн 748 тыс. 300 штук, в июне - также наблюдалось небольшое падение, подсчитали в "Автостате". Из десяти наиболее популярных на рынке брендов по итогам полугодия положительную... Из десяти наиболее популярных на рынке брендов по итогам полугодия положительную... читать дальше

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Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,089 руб. (+0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,089 руб. (+0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,6 пункта (0,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2922,08 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,09 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,09 пункта (0,296%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 15 июля на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги умеренным ростом на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых рынков и дешевеющей нефти. Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили резким снижением торги в понедельник. Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили резким снижением торги в понедельник. Американские фондовые индексы выросли на 03-0,5%,... Американские фондовые индексы выросли на 03-0,5%,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,04/90,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 10 коп., Cредний курс продажи упал...

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Продажа виноградных вин в рознице за шесть месяцев 2024 года выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,55 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль. Розничные продажи водки увеличились на 1%, до 37,03 млн... Розничные продажи водки увеличились на 1%, до 37,03 млн... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 июля по данным на начало операционного дня выросло до -1286,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане в январе-июне 2024 года составил 31,5 млрд манатов, реальный рост оценивается в 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Госкомстат. Рост производства промпродукции в нефтегазовом секторе... Рост производства промпродукции в нефтегазовом секторе... читать дальше

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Доллар США умеренно дорожает в парах с евро и фунтом стерлингов, при этом активно поднимается к японской иене утром во вторник. Поддержку доллару оказывают политические новости из США. Накануне Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты после получения... Поддержку доллару оказывают политические новости из США. Накануне Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты после получения... читать дальше

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