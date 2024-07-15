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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0063 руб.
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15 июля 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0063 руб.

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15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,21 коп. и составил 12,0063 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0265 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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