Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1324 млрд руб.

15 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -1324 млрд руб.

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Доходность долгосрочных государственных облигаций США увеличивается в понедельник, поскольку участники рынка повышают свои оценки вероятности победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в ходе торгов на... Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в ходе торгов на... читать дальше

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Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили значительно увеличиваться, но темпы роста по сравнению с началом июля несколько замедлились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за... Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за... читать дальше

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ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в Почта банке, обещает не обидеть госкомпанию при оценке приобретаемых акций, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24". "Решение мы базово приняли и согласовали его с... "Решение мы базово приняли и согласовали его с... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в первом полугодии текущего года выявлено почти 6 тыс. попыток незаконного вывоза валюты из РФ. "ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... "ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... читать дальше

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Предложенная депутатами инициатива по установлению границ стоимости авиабилетов может привести к их удорожанию для большинства пассажиров, считают в "Аэрофлоте" и S7. "Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по... "Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,21 коп. и составил 12,0063 руб. Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77... Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77...

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Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в 1-м полугодии 2024 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщает страховщик. За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6794,73 (-1,6) руб./грамм; на серебро - 86,73 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2800,5 (-40,24) руб./грамм; на палладий - 2729,92 (-91,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 87,8077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 95,7849 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китай увеличил выпуск первичного алюминия в июне на 6,2% относительно того же периода прошлого года - до 3,67 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. Это максимальный объем с ноября 2014 года. В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... читать дальше

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Продажи смартфонов в мире во втором квартале выросли на 6% в годовом выражении, рекордными темпами за три года, говорится в предварительном отчете исследовательской компании Counterpoint Research. Рост продаж фиксируется третий квартал подряд и наблюдается практически... Рост продаж фиксируется третий квартал подряд и наблюдается практически... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-749 на 49 млрд 627,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в первые минуты торгов в понедельник. Участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в... Участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2024 года составили 6,7 трлн тенге, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Согласно... Согласно... читать дальше

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Singapore Airlines Ltd., одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в первом финансовом квартале (апрель-июнь) увеличила перевозку пассажиров на 13,8% относительно того же периода прошлого года - до 9,6 млн человек, сообщается в отчетности. При этом в июне услугами... При этом в июне услугами... читать дальше

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