15 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|май 2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|июль 2024
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15 июля 2024 года 18:39
Доходность долгосрочных государственных облигаций США увеличивается в понедельник, поскольку участники рынка повышают свои оценки вероятности победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов.
Доходность 10-летних US Treasuries поднялась в ходе торгов на... читать дальше
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15 июля 2024 года 18:32
Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили значительно увеличиваться, но темпы роста по сравнению с началом июля несколько замедлились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за... читать дальше
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15 июля 2024 года 18:24
ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в Почта банке, обещает не обидеть госкомпанию при оценке приобретаемых акций, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".
"Решение мы базово приняли и согласовали его с... читать дальше
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15 июля 2024 года 18:16
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что в первом полугодии текущего года выявлено почти 6 тыс. попыток незаконного вывоза валюты из РФ.
"ФТС России в 1 полугодии 2024 года выявила 5449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на... читать дальше
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15 июля 2024 года 18:04
Предложенная депутатами инициатива по установлению границ стоимости авиабилетов может привести к их удорожанию для большинства пассажиров, считают в "Аэрофлоте" и S7.
"Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по... читать дальше
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15 июля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,21 коп. и составил 12,0063 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,939 руб., максимальный - 12,089 руб. Было заключено 17368 сделок. Объем торгов составил 30864,77...
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15 июля 2024 года 17:52
Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в 1-м полугодии 2024 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщает страховщик.
За период 1-го полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах"... читать дальше
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15 июля 2024 года 17:48
ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6794,73 (-1,6) руб./грамм; на серебро - 86,73 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2800,5 (-40,24) руб./грамм; на палладий - 2729,92 (-91,07) руб./грамм.
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15 июля 2024 года 17:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 87,8077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,50 коп.
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15 июля 2024 года 17:44
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 95,7849 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,61 коп.
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15 июля 2024 года 17:37
Китай увеличил выпуск первичного алюминия в июне на 6,2% относительно того же периода прошлого года - до 3,67 млн тонн, по данным Государственного статистического управления. Это максимальный объем с ноября 2014 года.
В первом полугодии производство выросло на 6,9% и... читать дальше
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15 июля 2024 года 17:28
Продажи смартфонов в мире во втором квартале выросли на 6% в годовом выражении, рекордными темпами за три года, говорится в предварительном отчете исследовательской компании Counterpoint Research.
Рост продаж фиксируется третий квартал подряд и наблюдается практически... читать дальше
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15 июля 2024 года 17:16
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-749 на 49 млрд 627,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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15 июля 2024 года 17:12
Американские фондовые индексы активно поднимаются в первые минуты торгов в понедельник.
Участники рынка оценивают новости о покушении на Дональда Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании в... читать дальше
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15 июля 2024 года 17:02
Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2024 года составили 6,7 трлн тенге, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Согласно... читать дальше
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15 июля 2024 года 16:31
Singapore Airlines Ltd., одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в первом финансовом квартале (апрель-июнь) увеличила перевозку пассажиров на 13,8% относительно того же периода прошлого года - до 9,6 млн человек, сообщается в отчетности.
При этом в июне услугами... читать дальше
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