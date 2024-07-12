Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9642 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 15770 сделок. Объем торгов составил 30629,22 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,95 руб. за юань.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,64 коп. и составил 11,9642 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53024,949 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 364,316 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,01 коп. и составил 11,9751 руб. Минимальный курс юаня составил 11,944 руб., максимальный - 12,0055 руб. Было заключено 24357 сделок. Объем торгов составил 55151,73... Минимальный курс юаня составил 11,944 руб., максимальный - 12,0055 руб. Было заключено 24357 сделок. Объем торгов составил 55151,73...

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Рынок акций РФ, начавший день в плюсе, завершил торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,63% и 0,36%, оставаясь под давлением продаж и на фоне геополитической нестабильности. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, одновременно вводя запрет на организацию обращения цифровой валюты в РФ, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего... читать дальше

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Импорт алмазов из России в Индию в мае снизился на 13% по сравнению с данными годичной давности, составив 352 тыс. карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Этот объем оценивался в $43 млн, что на 51% ниже год к году. Этот объем оценивался в $43 млн, что на 51% ниже год к году. В апреле 2024 года... В апреле 2024 года... читать дальше

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Банк России с 15 июля меняет процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой, говорится в сообщении ЦБ. По юаням для расчета своп-разницы ставка устанавливается в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank... По юаням для расчета своп-разницы ставка устанавливается в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank... читать дальше

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ОАО "РЖД" направит на выплату дивидендов за 2023 год на размещенные привилегированные акции 11 млрд руб. (9,31% годовой чистой прибыли), сообщается в распоряжении правительства от 28 июня N1706-р. Единственным акционером РЖД является Российская Федерация, полномочия... Единственным акционером РЖД является Российская Федерация, полномочия... читать дальше

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Цены на нефть растут вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск составляет $85,78 за баррель, что на $0,38 (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущих... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск составляет $85,78 за баррель, что на $0,38 (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2024 года вырос на 5% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-июне 2024 года реальный эффективный курс рубля... В январе-июне 2024 года реальный эффективный курс рубля...

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2024 год. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портал правовой информации. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портал правовой информации. Закон содержит поправку о выделении дополнительно 650 млн рублей на... Закон содержит поправку о выделении дополнительно 650 млн рублей на... читать дальше

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В первом полугодии Кубу посетили почти 113 тыс. российских туристов, по итогам года республика рассчитывает на рост турпотока из РФ до 200 тыс., сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" советник по вопросам туризма посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага. "В январе-июне... "В январе-июне... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации в 2025-2027 гг. акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, увеличении ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 г. по сравнению с 2024 г. почти на 5%. Соответствующий документ опубликован в... Соответствующий документ опубликован в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,64 коп. и составил 11,9642 руб. Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 15770 сделок. Объем торгов составил 30629,22 млн... Минимальный курс юаня составил 11,932 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 15770 сделок. Объем торгов составил 30629,22 млн...

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Количество компаний в Финляндии, прекративших работу, выросло в первом квартале на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 12,691 тыс., по данным статистического центра страны. В частности, в сфере здравоохранения и социальных услуг число закрывшихся... В частности, в сфере здравоохранения и социальных услуг число закрывшихся... читать дальше

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оложительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2024 года составило $57,2 млрд, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

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Новым генеральным директором ПАО "Вымпелком" станет Сергей Анохин, который до недавнего времени работал первым вице-президентом - финансовым директором "Ростелекома". Занимавший сейчас должность гендиректора "Вымпелкома" Александр Торбахов возглавит совет директоров... Занимавший сейчас должность гендиректора "Вымпелкома" Александр Торбахов возглавит совет директоров...

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