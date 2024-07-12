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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
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12 июля 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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12 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
15.07.2024 12:00 Промышленное производство в еврозоне май 2024
15.07.2024 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing июль 2024
16.07.2024 09:00 Изменение оптовых цен в Германии июнь 2024
16.07.2024 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew июль 2024
16.07.2024 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew июль 2024
16.07.2024 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США июнь 2024
16.07.2024 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде июнь 2024
16.07.2024 15:30 Объемы розничных продаж в США июнь 2024
16.07.2024 17:00 Товарные запасы на складах США май 2024
17.07.2024 09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании июнь 2024
17.07.2024 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне июнь 2024
17.07.2024 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США июнь 2024
17.07.2024 16:15 Промышленное производство в США июнь 2024
17.07.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 06 по 12 июля
18.07.2024 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK июль 2024
18.07.2024 12:00 Объем строительства в еврозоне май 2024
18.07.2024 14:45 Процентная ставка ЕЦБ июль 2024
18.07.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 30 июня по 06 июля
18.07.2024 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии июль 2024
18.07.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 по 29 июня
18.07.2024 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США июнь 2024
19.07.2024 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы май 2024
19.07.2024 09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании июнь 2024
19.07.2024 09:00 Цены производителей в Германии июнь 2024
19.07.2024 12:00 Баланс счета текущих операций Италии май 2024
21.07.2024 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции июль 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
12 июля 2024 года 17:34
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Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь...    читать дальше
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12 июля 2024 года 17:30
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Национальный банк Белоруссии (НББ) решил повысить ставку по кредиту овернайт (базовая ставка рефинансирования комбанков) с 17 июля с 10,5% (действовала с 28 июня 2023 года) до 11% годовых, говорится в сообщении пресс-службы НББ.

Кроме того, с 1 августа 2024 года...    читать дальше
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12 июля 2024 года 17:22
Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 г. дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышает налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном...    читать дальше
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12 июля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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12 июля 2024 года 17:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6796,33 (+51,3) руб./грамм; на серебро - 87,49 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2840,74 (+20,35) руб./грамм; на палладий - 2820,99 (+6,26) руб./грамм.

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12 июля 2024 года 17:09
ВТБ разместил 7,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-748 на 15 млрд рублей
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-748 на 15 млрд 48,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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12 июля 2024 года 17:07
ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 95,7588 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.

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12 июля 2024 года 17:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 87,7427 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп.

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12 июля 2024 года 17:06
Рынок акций США открылась ростом индексов
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,21% и составил 39837,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3% - до 5601,32 пункта.

Nasdaq Composite...    читать дальше
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12 июля 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 15 по 22 июля
В понедельник, 15 июля, в Японии праздник - День моря.

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12 июля 2024 года 16:59
Unilever сократит до трети офисных рабочих мест в Европе
Британская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует до конца следующего года сократить до 3,2 тыс., или трети, офисных рабочих мест в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на подробности общекорпоративной видеоконференции, с...    читать дальше
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12 июля 2024 года 16:46
АКРА подтвердило рейтинг "ДОМ.РФ" на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и его облигаций на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой...    читать дальше
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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...
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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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12 июля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 12 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2974,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,23 (+0,94%) пункта,...    читать дальше
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