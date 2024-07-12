12 июля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.07.2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|май 2024
|15.07.2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|июль 2024
|16.07.2024
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|июнь 2024
|16.07.2024
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|июль 2024
|16.07.2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|июль 2024
|16.07.2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|июнь 2024
|16.07.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|июнь 2024
|16.07.2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|июнь 2024
|16.07.2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|май 2024
|17.07.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|июнь 2024
|17.07.2024
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|июнь 2024
|17.07.2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|июнь 2024
|17.07.2024
|16:15
|Промышленное производство в США
|июнь 2024
|17.07.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 июля
|18.07.2024
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|июль 2024
|18.07.2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|май 2024
|18.07.2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|июль 2024
|18.07.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 июня по 06 июля
|18.07.2024
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|июль 2024
|18.07.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июня
|18.07.2024
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|июнь 2024
|19.07.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|май 2024
|19.07.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|июнь 2024
|19.07.2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|июнь 2024
|19.07.2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|май 2024
|21.07.2024
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2024 года 17:34
Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь... читать дальше
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12 июля 2024 года 17:30
Национальный банк Белоруссии (НББ) решил повысить ставку по кредиту овернайт (базовая ставка рефинансирования комбанков) с 17 июля с 10,5% (действовала с 28 июня 2023 года) до 11% годовых, говорится в сообщении пресс-службы НББ.
Кроме того, с 1 августа 2024 года... читать дальше
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12 июля 2024 года 17:22
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 г. дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышает налог на прибыль организаций с 20% до 25%.
Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном... читать дальше
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12 июля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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12 июля 2024 года 17:10
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6796,33 (+51,3) руб./грамм; на серебро - 87,49 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2840,74 (+20,35) руб./грамм; на палладий - 2820,99 (+6,26) руб./грамм.
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12 июля 2024 года 17:09
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-748 на 15 млрд 48,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 июля 2024 года 17:07
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп.
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12 июля 2024 года 17:07
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 87,7427 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,53 коп.
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12 июля 2024 года 17:06
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу.
Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,21% и составил 39837,45 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3% - до 5601,32 пункта.
Nasdaq Composite... читать дальше
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12 июля 2024 года 17:00
В понедельник, 15 июля, в Японии праздник - День моря.
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Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2024 года 16:59
Британская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует до конца следующего года сократить до 3,2 тыс., или трети, офисных рабочих мест в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на подробности общекорпоративной видеоконференции, с... читать дальше
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12 июля 2024 года 16:46
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и его облигаций на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг ДОМ.РФ обусловлен очень высокой... читать дальше
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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на...
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12 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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12 июля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,08 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2974,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,23 (+0,94%) пункта,... читать дальше
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