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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,53 пункта (0,552%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3008,74 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,93 пункта (0,554%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,93 пункта (0,554%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,54/90,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...

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Рынок акций РФ в начал торги ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. В США в четверг подрос индекс Dow Jones (+0,1%), но снизились максимальными темпами с конца апреля индикаторы S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2%). В США в четверг подрос индекс Dow Jones (+0,1%), но снизились максимальными темпами с конца апреля индикаторы S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2%). Рынки... Рынки... читать дальше

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Доллар США стабилен к евро, растет к фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%,... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -929 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Товарооборот между Китаем и Россией в январе-июне текущего года по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличился на 1,8%, достигнув $116,87 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. По китайской таможенной статистике, российский экспорт в Китай вырос в... По китайской таможенной статистике, российский экспорт в Китай вырос в...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 6490,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6223,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-749 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,4%. Бумаги крупных японских экспортеров дешевеют на фоне скачка курса иены, который может быть обусловлен интервенциями Банка... Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,4%. Бумаги крупных японских экспортеров дешевеют на фоне скачка курса иены, который может быть обусловлен интервенциями Банка... читать дальше

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Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило Главное таможенное управление КНР. Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с... Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с... читать дальше

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Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране.... Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране.... читать дальше

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Выручка ПАО АФК "Система" в 1-м квартале 2024 года составила 272,9 млрд рублей, что на 24,7% выше аналогичного показателя годом ранее, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 7,2% - до 69,7 млрд рублей. Рост выручки АФК поддержали... Рост выручки АФК поддержали... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились, зафиксировав наихудшую динамику с 30 апреля. Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили... Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 44,34 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в июне составил $65,965 млрд, что в 3,5 раза меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($227,768 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета США увеличились на 11,5% - до $466,255 млрд против $418,317 млрд годом ранее.... Доходы бюджета США увеличились на 11,5% - до $466,255 млрд против $418,317 млрд годом ранее.... читать дальше

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