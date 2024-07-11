Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9952 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,07 руб. Было заключено 21336 сделок. Объем торгов составил 76122,04 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,952 руб. за юань.

11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,22 коп. и составил 11,9952 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52660,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 608,038 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,22 коп. и составил 11,9952 руб. Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,07 руб. Было заключено 21336 сделок. Объем торгов составил 76122,04 млн... Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,07 руб. Было заключено 21336 сделок. Объем торгов составил 76122,04 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi -... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi -... читать дальше

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Численность безработных в Евразийском экономическом союзе сократилась на 13,8%, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая... "Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в четверг, Nasdaq Composite снижается вслед за котировками IT-гигантов. Трейдеры оценивают статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США при сохранении... Трейдеры оценивают статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США при сохранении... читать дальше

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Правительство поддержало депутатский законопроект, который обязывает продавцов (владельцев агрегаторов) с 1 сентября 2024 г. предоставить покупателю ссылку на реестр сертификатов и деклараций в описании товара. Положительное заключения правительства, а также думского... Положительное заключения правительства, а также думского... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,3 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,69 коп. и составил 12,0106 руб. Минимальный курс юаня составил 11,963 руб., максимальный - 12,068 руб. Была заключена 15271 сделка. Объем торгов составил 32854,58... Минимальный курс юаня составил 11,963 руб., максимальный - 12,068 руб. Была заключена 15271 сделка. Объем торгов составил 32854,58...

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Производство автомобилей модельного ряда Lada в 1-м полугодии 2024 года выросло на 73%, до 235,8 тыс. единиц, что превысило показатель за весь 2022 год, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский. "За 6 месяцев 2024 года производство всех моделей Lada... "За 6 месяцев 2024 года производство всех моделей Lada... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6745,03 (+56,65) руб./грамм; на серебро - 87,51 (-0,21) руб./грамм; на платину - 2820,39 (+7,08) руб./грамм; на палладий - 2814,73 (-18,35) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 87,988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 95,6817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Внешний долг РФ во втором квартале 2024 года увеличился на $3,4 млрд, или на 1,1%, до $306,1 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Внешние обязательства страны в первом квартале снизились на $14,1 млрд, или на 4,4%, до $302,7 млрд с $316,8 млрд. В... Внешние обязательства страны в первом квартале снизились на $14,1 млрд, или на 4,4%, до $302,7 млрд с $316,8 млрд. В... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на минимальные за год 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3,3% в мае. Снижение наблюдается третий месяц подряд. Аналитики... читать дальше

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-747 на 24 млрд 124,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Международные резервы России на 5 июля составили $597,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 июня международные резервы равнялись $590,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,7 млрд, или на 1,1%. как отмечает ЦБ РФ, резервы вырыли вследствие... По состоянию на 28 июня международные резервы равнялись $590,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,7 млрд, или на 1,1%. как отмечает ЦБ РФ, резервы вырыли вследствие... читать дальше

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