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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9952 руб.
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11 июля 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9952 руб.

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11 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,22 коп. и составил 11,9952 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,07 руб. Было заключено 21336 сделок. Объем торгов составил 76122,04 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,952 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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