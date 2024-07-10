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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 28 июня по 5 июля на 3443 тыс. баррелей, бензина - упали на 2006 тыс. баррелей
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10 июля 2024 года 17:31

Запасы нефти в США упали за период с 28 июня по 5 июля на 3443 тыс. баррелей, бензина - упали на 2006 тыс. баррелей

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10 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3443 тыс. баррелей - до 445,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2006 тыс. баррелей и составили 229,666 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4884 тыс. баррелей, достигнув 124,612 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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